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Dünya

Suriye Anayasa Komitesi 30 Ekim'de Cenevre'de toplanacak

Suriye Anayasa Komitesi'nin 30 Ekim'de Cenevre'de toplanacağı bildirildi.

Betül Yürük   | 28.09.2019
Suriye Anayasa Komitesi 30 Ekim'de Cenevre'de toplanacak

New York

Suriye Anayasa Komitesinin 30 Ekim'de İsviçre'nin Cenevre kentinde toplanacağı bildirildi. 

AA muhabirinin Birleşmiş Milletler (BM) kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Anayasa Komitesi 30 Ekim'de Cenevre'de toplanacak. 

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 23 Eylül'de Suriye Anayasa Komitesinin oluşturulduğunu açıklamış, taraflarla görüştükten sonra komiteyi toplayacağını söylemişti. 


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