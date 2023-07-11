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Dünya

Sudan'ın başkenti Hartum'da şiddetli çatışmalar yaşandı

Nisan ortasından bu yana iç savaşın sürdüğü Sudan'ın başkenti Hartum'un farklı bölgelerinde, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ağır silahlarla çatıştı.

Ömer Erdem  | 11.07.2023 - Güncelleme : 11.07.2023
Sudan'ın başkenti Hartum'da şiddetli çatışmalar yaşandı

Hartum

Başkentin batısındaki Umdurman'da orduya ait savaş uçakları, kentteki HDK mevzilerini bombaladı, birçok noktadan ateş sesleri ve alevler yükseldi.

Özel Harekat Kuvvetlerinin Umdurman'da arama tarama faaliyeti yürüttüğünü duyuran ordu, HDK mensuplarının toplu halde bölgeden kaçtığını ileri sürdü.

Başkentin kuzeyindeki Bahri kentinde de yoğun çatışmalar meydana geldi. Çatışmalar, Şambat ve Halfaya köprüleri çevresinde şiddetlendi.

Görgü tanıkları, ordunun HDK mensuplarını vatandaşların evlerinden çıkarmak ve etkisiz hale getirmek amacıyla Bahri'deki çeşitli semtlerde yoğun olarak konuşlandığını aktardı.

HDK, Bahri ve Umdurman kentlerini birbirine bağlayan kritik öneme sahip Şambat Köprüsü'nün kontrolünü elinde bulunduruyor.

Hava sahası 31 Temmuz'a kadar kapalı

Sudan Sivil Havacılık Otoritesi, insani yardım ve tahliye uçuşları haricinde hava sahasının kapatılması kararının 31 Temmuz'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Sudan hava sahası, nisan ortasında ordu ile HDK arasında çıkan iç savaşın ardından düzenli hava trafiğine kapatılmıştı.

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