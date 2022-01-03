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Dünya

Sudan'ın başkenti Hartum'a çıkan köprüler kapatıldı

Askeri darbe karşıtı gösterilerin sürdüğü Sudan'ın başkenti Hartum'da, trafiğe kapatılan köprü sayısı 8'e çıktı.

Ömer Erdem   | 03.01.2022
Sudan'ın başkenti Hartum'a çıkan köprüler kapatıldı Fotoğraf: Mahmoud Hjaj/AA

Hartum

Hartum'da protestocuların Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve ordu karargahı gibi kritik noktalara ilerlemesini engellemek amacıyla Halfaya ve Soba köprüleri dışındaki tüm köprüler, bu akşam itibarıyla araç trafiğine kapatıldı.

Köprüler, konteynerler ve barikatlarla kapatılırken, çok sayıda polis ve polis aracı da köprü girişlerinde hazır bekletiliyor.

Sudan'da askeri yönetim karşıtı protesto gösterilerini düzenleyen gruplardan Direniş Komiteleri, sivil yönetim talebiyle yarın gösteri çağrısı yapmıştı.

Sudanlı yetkililer, gösteriler öncesinde başkente çıkan köprüler ve kritik noktaları akşamdan trafiğe kapatırken telefon ve internet hatlarına erişimi de engelliyor.

Dünkü sivil yönetim gösterilerinde başkentte 3 kişi ölmüş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, ülkedeki siyasi krizin çözülememesi nedeniyle dün istifasını sunmuştu.

Ordunun 25 Ekim'de yönetime el koymasına tepki olarak darbe karşıtlarının süresiz gösteriler başlattığı Sudan'da, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu şu ana kadar 57 kişi hayatını kaybetti.

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