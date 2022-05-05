Dolar
14.86
Euro
15.67
Altın
1,877.39
ETH/USDT
2,737.00
BTC/USDT
36,250.00
BIST 100
2,466.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Sudan'da yüzlerce kişi askeri yönetimi protesto etti

Sudan'da Direniş Komitelerinin çağrısıyla sokaklara inen gençler, askeri yönetimi protesto etti. Hartum’da gerçekleştirilen gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ömer Erdem   | 05.05.2022
Sudan'da yüzlerce kişi askeri yönetimi protesto etti Fotoğraf: Mahmoud Hjaj/AA

Hartum

Başkent Hartum'daki Bajdar bölgesinde toplanarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na ilerlemek isteyen kalabalığı polis göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıttı.

Taşlar ve yaktıkları araç lastikleriyle yollarda barikatlar kuran protestocular, askerlerin yönetimi tamamen sivillere devretmesi yönünde slogan attı.

Polisle yaşanan kovalamacanın ardından çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu göstericiler, ara sokaklara dağıldı.

Hartum’un Umdurman ve Bahri bölgelerinin yanı sıra Medeni kentinde de benzer protestolar düzenlendi.

1 kişi hayatını kaybetti

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, başkentteki gösterilerde bir protestocunun askeri aracın altında ezilerek hayatını kaybettiğini belirtti.

Açıklamada, Sudan'da askerin yönetime el koyduğu 25 Ekim 2021'den bu yana süren gösterilerde ölenlerin sayısının 95’e yükseldiği kaydedildi.

Ülkede ordunun 25 Ekim 2021'de yönetime el koymasının ardından başlayan siyasi krizin çözümüne dair Birleşmiş Milletler (BM) ve Afrika Birliği'nin girişimlerinden henüz netice alınamadı.

Geçiş döneminin en üst idare organı Egemenlik Konseyinin başındaki askeri liderler, Temmuz 2023'te seçimle iş başına gelecek hükûmet kurulana kadar iktidarda kalacaklarını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pfizer'in Kovid-19 hapının tekrar pozitif çıkan hastalara faydası konusunda kanıt yok
Türkiye'de 1253 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 11 kişi hayatını kaybetti
AB ilaç düzenleyicisi yeni varyantlara karşı uyardı
DSÖ: 2020 ve 2021'de yaklaşık 15 milyon can kaybı Kovid-19 ile bağlantılı
Pekin'de Omicron vakalarının tetiklediği salgın nedeniyle tedbirler artırıldı

Benzer haberler

Sudan'da yüzlerce kişi askeri yönetimi protesto etti

Sudan'da yüzlerce kişi askeri yönetimi protesto etti

Sudan'ın Batı Darfur bölgesindeki şiddet olaylarında ölü sayısı 200'ü aştı