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Dünya

Kolombiya 'Otoniel' lakaplı uyuşturucu kaçakçısını ABD'ye iade etti

Kolombiyalı ünlü uyuşturucu kaçakçısı "Otoniel" lakaplı Dairo Antonio Usuga'nın ABD'ye iadesi gerçekleşti.

Sinan Doğan   | 05.05.2022
Kolombiya 'Otoniel' lakaplı uyuşturucu kaçakçısını ABD'ye iade etti

Bogota

Başkent Bogota'daki Dijin hapishanesinden alınan Otoniel, Catam askeri havaalanından N110CP numaralı bombardıman uçağıyla New York'a bağlı Brooklyn'deki federal bir hapishaneye gönderildi.

Devlet Başkanı Ivan Duque, konuya ilişkin açıklamasında, dünyanın en tehlikeli uyuşturucu kaçakçılarından birinin iadesini tamamladıklarını belirterek, "Bu suçlu sadece Pablo Escobar ile karşılaştırılabilir. Sosyal liderlerin, polislerin katili, aynı zamanda çocukları ve gençleri istismar eden bir hayduttur." ifadesini kullandı.

Kolombiya yasalarına göre, ABD ile yapılan suçluların yargılanması anlaşmasında, Otoniel, en fazla 60 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabilecek.

120 suçtan yargılanıyor

Kolombiya'da onlarca cinayet, adam kaçırma, suç örgütü kurma, uyuşturucu kaçakçılığı dahil 120 suçtan yargılanan suç örgütü Clan del Golfo'nun elebaşı Otoniel'in ABD'de ise bu ülkeye uyuşturucu sevkiyatı yapmaktan yargılanacağı bildirilmişti.

Otoniel'in yakalanması

Otoniel, ülkenin kuzeybatısındaki Necocli kasabasında, 22 helikopterin yer aldığı, 650 polis ve ordu mensubunun 23 Ekim 2021'de düzenlediği "Osiris" adı verilen operasyonda yakalanmıştı.

Devlet Başkanı Duque, Otoniel'in yakalanmasının, 2 Aralık 1993'te ölü ele geçirilen uyuşturucu baronu Pablo Escobar'dan bu yana örgüt elebaşlarına vurulmuş en büyük darbe olduğunu açıklamıştı.

Asker ve polis tarafından uzun süredir aranan Otoniel için 800 bin dolar ödül konulmuştu.

ABD'nin, dünyanın en tehlikeli uyuşturucu kaçakçıları arasında gösterdiği Otoniel, bu ülkeye tonlarca kokain göndermekle de suçlanıyordu.

Otoniel, 2012'de operasyonda güvenlik güçlerince öldürülen kardeşi Juan de Dios'un yerine suç örgütünün başına geçmişti.



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