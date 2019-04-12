Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.45
Dolar
5.73
BIST 100
96,072.99
Altın
1,292.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Sudan

Sudan'da dünkü gösterilerde 13 kişi hayatını kaybetti

Muhalif Sudan Doktorlar Komitesi, güvenlik güçlerinin dünkü gösterilere müdahalesi sonucu 2'si başkent Hartum'da 13 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti

Ömer Erdem   | 12.04.2019
Sudan'da dünkü gösterilerde 13 kişi hayatını kaybetti

Hartum

Muhalif Sudan Doktorlar Komitesi, güvenlik güçlerinin dünkü gösterilere müdahalesi sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Doktorlar Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin dünkü gösterilere müdahalesi sonucu 2'si başkent Hartum'da, 8'i Orta Darfur eyaletinin Zalinci kentinde, 2'si Medeni kentinde ve biri de Atbera kentinde olmak üzere 13 göstericinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Açıklamada, başkentte bir kişinin Genelkurmay karargahı önündeki protesto gösterileri sırasında öldüğü kaydedildi.

Komite, böylece geçen cumartesiden bu yana Genelkurmay karargahı önündeki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e yükseldiğini açıkladı.

Sudan Savunma Bakanı ve Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Avad bin Avf, dün devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, askerin yönetime el koyduğunu ve Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in tutuklandığını bildirmişti.

Anayasanın askıya alındığını, Başbakanlık, Meclis ve eyalet yönetimlerinin de feshedildiğini belirten Bin Avf, 2 yıllık bir geçiş döneminin başladığını kaydetmişti. Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyordu.

Cumartesi günü yeniden alevlenen protestoların ardından Sudan ordusu dün sabah önemli devlet kurumlarını kuşatmış, iktidardaki Ulusal Kongre Partisi'nden onlarca ismi gözaltına almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'nin Devrim Muhafızları kararı ve araçsallaşan terör
İsrail siyaseti aşırı sağa teslim
GÖRÜŞ - Mehmet Akif ve Bosna-Hersek
Trump’ın Devrim Muhafızları kararı ve muhtemel sonuçları
İlhan Omar’a yönelik medya saldırısı şaşırtıcı değil

Benzer haberler

'ABD hükümeti Sudan'da çeşitli paydaşlarla görüşecek'

'ABD hükümeti Sudan'da çeşitli paydaşlarla görüşecek'

Avf, Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin ederek göreve başladı

ABD Dışişlerinden Sudan'daki darbeye ilişkin ilk açıklama

AB: Sudan'da halkın değişim talebini askeri konsey karşılayamaz

AB: Sudan'da halkın değişim talebini askeri konsey karşılayamaz
Sudan'da ordudan sokağa çıkma yasağı uyarısı

Sudan'da ordudan sokağa çıkma yasağı uyarısı
'Sudan'da demokrasinin işletilmesi ivedilikle sağlanmalı'

'Sudan'da demokrasinin işletilmesi ivedilikle sağlanmalı'