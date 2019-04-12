Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.45
Dolar
5.73
BIST 100
96,072.99
Altın
1,292.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hafter'in savcısından UMH Başkanı Serrac'ı tutuklama kararı

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı askeri savcı, Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es Serrac hakkında tutuklama kararı çıkardı.

Hamdi Yıldız   | 12.04.2019
Hafter'in savcısından UMH Başkanı Serrac'ı tutuklama kararı

Libya

Hazırlanan tutuklama kararında Serrac'ın yanı sıra, Başkanlık Konseyi üyelerinden Ahmed Hamza ve Muhammed Ammari'nin de isimleri yer aldı. 

Haklarında tutuklama kararı çıkartılan isimler arasında Eski Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Abdurrahman es-Suveyhli, Eski UMH Savunma Bakanı Mehdi el-Bergusi, Eski Genelkurmay Başkanı Yusuf el-Menkuş, Tümgeneral Üsame el-Cuveyli ve Batı Askeri Bölgesi Komutanı ve UMH güçleri Sözcüsü Muhammed Kanun da bulunuyor.

Hafter'in Askeri Savcısı Tümgeneral Ferec es-Susağ, adı geçen isimlerin tutuklanma gerekçelerini, "Libya devletine karşı savaşı kolaylaştırma, siyasi ve askeri hezimet ruhu yayma ve askeri tesislere zarar verme suçları işlemek" olarak sıraladı.

UMH'ye bağlı askeri savcı da geçen salı günü, Trablus'a saldırı düzenleyenlerin tutuklanması talimatı vermişti.

Hafter çatışmaların fitilini ateşledi

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Hafter güçleri Sabrata, Surman, Gıryan ve el-Asabia bölgelerine girdikten sonra, Trablus'un batısındaki Zaviye ile Canzur kentleri arasındaki 27. güvenlik noktasına ulaşmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmasının ardından Libya'daki çatışmalarda bir haftada 58 kişinin öldüğünü, 275 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'nin Devrim Muhafızları kararı ve araçsallaşan terör
İsrail siyaseti aşırı sağa teslim
GÖRÜŞ - Mehmet Akif ve Bosna-Hersek
Trump’ın Devrim Muhafızları kararı ve muhtemel sonuçları
İlhan Omar’a yönelik medya saldırısı şaşırtıcı değil

Benzer haberler

AB Libya'da ateşkes çağrısını yineledi

AB Libya'da ateşkes çağrısını yineledi

Tunus Libya'daki çatışmalar nedeniyle alarmda

İtalya'dan Libya hamlesi

Libya'nın başkenti Trablus çevresinde çatışma yaşanıyor

Libya'nın başkenti Trablus çevresinde çatışma yaşanıyor
Libya'daki Hafter güçlerinin askeri varlığı ve kabiliyeti

Libya'daki Hafter güçlerinin askeri varlığı ve kabiliyeti
Trablus'taki çatışmaların bilançosu: 58 ölü

Trablus'taki çatışmaların bilançosu: 58 ölü