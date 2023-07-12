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Dünya

Sudan'da çatışmalar nedeniyle yerinden olanların sayısı 3 milyonu geçti

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sudan'da nisan ortasından bu yana süren iç savaş nedeniyle yerinden olanların sayısının 3 milyonu geçtiğini açıkladı.

Tufan Aktaş  | 12.07.2023 - Güncelleme : 12.07.2023
Sudan'da çatışmalar nedeniyle yerinden olanların sayısı 3 milyonu geçti

İstanbul

IOM'un paylaştığı son verilere göre, çatışmalar nedeniyle 2 milyon 414 bin kişi ülke içinde farklı bir bölgeye kaçarken, 737 bin kişi de komşu ülkelere sığındı.

Yerinden olanların sayısı geçen haftadan bu yana 180 bin kişi artarken, ülkede en fazla yer değişiminin olduğu yer yüzde 72'yle Hartum eyaleti oldu.

Sudan'ın başkenti Hartum'un farklı bölgelerinde, dün, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ağır silahlarla çatışmayı sürdürmüştü. Başkentin batısındaki Umdurman'da ise orduya ait savaş uçakları, kentteki HDK mevzilerini bombalamıştı.

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

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