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Dünya

Sudan'da camilerde cemaatle namaz kılınmasını askıya alındı

Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele gerekçesiyle camilerde cemaatle namaz kılınması askıya alındı.

Ömer Erdem   | 15.04.2020
Sudan'da camilerde cemaatle namaz kılınmasını askıya alındı Fotoğraf: Mahmoud Hajaj/AA

Hartum


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sudan Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Nasruddin Muferrah, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamındaki talimatları çerçevesinde cuma namazı da dahil camilerde geçici süreyle cemaatle namaz kılınmaması kararı alındığını belirtti.

Ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı 32 olurken 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi iyileşti.

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