Dolar
11.11
Euro
12.61
Altın
1,865.49
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,719.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Sudan

Sudan'da askeri yönetim karşıtlarından sivil itaatsizlik çağrısı

Sudan'da askeri müdahale karşıtı protesto hareketlerine liderlik eden Sudan Meslek Odaları Birliği, ülke genelinde sivil itaatsizlik çağrısı yaptı.

Ömer Erdem   | 18.11.2021
Sudan'da askeri yönetim karşıtlarından sivil itaatsizlik çağrısı

Hartum

Birliğin Facebook hesabından yapılan açıklamada, vatandaşların, mahallelerden gösterilere katılımı organize eden Direniş Komiteleri arkasında örgütlenmesi, tüm kentler ve köylerde sivil itaatsizlik eylemine katılması istendi.

Açıklamada, askeri müdahalenin faillerine tepki olarak yolların barikatlarla kapatılması, tam grev uygulanması, tüm kamu kurumlarının boykot edilmesi ve bu kurumlarla çalışılmaması, her türlü resmi vergi, fatura ve ücretin ödenmemesi talep edildi.

Sudan'da askeri müdahale karşıtı protesto hareketlerine liderlik eden Sudan Meslek Odaları Birliği ve Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, dün, Hartum'da düzenlenen protestolarda güvenlik güçleri tarafından yapılan müdahalede 15 göstericinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Sudan polisi ise protestolarda bir kişinin öldüğünü, 89 polisin yaralandığını duyurmuş, protestoculara karşı kesinlikle gerçek mermiyle müdahale edilmediğini savunmuştu.

Sudan'da askeri müdahale

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Askeri müdahale sonrası azledilen Hamduk, orduyla herhangi bir diyaloğa girmeden durumun 25 Ekim öncesine döndürülmesi şartına sıkıca bağlı olduğunu belirtmişti.

Sudan Ordusu Komutanı Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

Burhan, yayımladığı kararnameyle daha önce feshettiği Egemenlik Konseyi'ni (Devlet Başkanlığı) yeniden kurmuş, Konsey'in başkanlığına kendisini, yardımcılığına ise Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu'yu getirmişti.

Burhan, 11 Kasım'da, Dagalu ve Konsey'in 8 üyesi ise 12 Kasım'da yemin ederek göreve başlamıştı.

Her bölgeden temsilcilerin yer aldığı Konsey'de, 14 sandalyenin 6'sı sivillere, 5'i orduya, 3'ü silahlı hareketlere ayrılırken, doğuyu temsil edecek ismin istişareler sonrası belirleneceği açıklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da yoğun bakım ünitelerinin yarısı Kovid-19 hastalarına ayrılacak
Kovid-19 salgınında 67 eczacı yaşamını yitirdi
Aşılamada son sıradaki Şanlıurfa'da yoğun bakımdakilerin yüzde 96'sı aşısız
Kovid-19 tedavisi gören hamile kadın aşısını ertelemenin pişmanlığını yaşıyor
Kovid-19 vakaları Almanya'da 65 binle en yüksek günlük seviyeye ulaştı

Benzer haberler

Sudan'da askeri yönetim karşıtlarından sivil itaatsizlik çağrısı

Sudan'da askeri yönetim karşıtlarından sivil itaatsizlik çağrısı

Sudan'da dünkü gösterilerde 1 kişinin öldüğü, 89 polisin yaralandığı açıklandı

Sudan'da 25 Ekim'den bu yana süren protestolarda 23 kişi öldü

Yeni Sudan Egemenlik Konseyi ilk toplantısını gerçekleştirdi

Yeni Sudan Egemenlik Konseyi ilk toplantısını gerçekleştirdi
Sudan'da protestocular sivil yönetime geçilmesinde ısrarcı

Sudan'da protestocular sivil yönetime geçilmesinde ısrarcı
Sudan Ordusu Komutanı Burhan: İktidarı teslim ettikten sonra politik bir rol üstlenmeyeceğim

Sudan Ordusu Komutanı Burhan: İktidarı teslim ettikten sonra politik bir rol üstlenmeyeceğim