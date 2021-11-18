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Dünya

Katarlı aile yeni doğan oğluna 'Erdoğan' adını verdi

Katarlı Said Al Talib, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hayranlığından dolayı, dünyaya gelen oğluna "Erdoğan" ismini koydu.

Ekrem Biçeroğlu, Serdar Bıtmez   | 18.11.2021
Katarlı aile yeni doğan oğluna 'Erdoğan' adını verdi Fotoğraf: Serdar Bıtmez/AA

Doha

AA'ya konuşan Al Talib, oğluna Erdoğan adını vermesinin nedeni olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar devletiyle iyi ilişkilerini ve iki dost ülkeyi bir araya getiren güçlü kardeşlik ilişkilerini gösterdi.

Türk Cumhurbaşkanı'nın kişiliğine ve Arap ile İslami konulardaki duruşuna hayran olduğunu belirten Al Talib, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arap ve İslam halkları tarafından sevilen bir lider. Oğlum olursa adını Erdoğan koyacağım diye kendime söz vermiştim ve Allah bana bunu nasip etti." şeklinde konuştu.

Oğlu Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Al Talib, oğlunun ismini açıklamasından sonra arkadaşlarının ve akrabalarının şaşırdığını ve kendisini memnuniyetle tebrik ettiğini aktardı.

Oğlu Erdoğan'ın görüntüsünü ve doğum belgesini sosyal medya hesabında paylaşan Al Talib, "Rahmeti ve lütfuyla kalplerimize doyuran, bize en büyük nimetlerini ve cömertliğini bahşeden Allah'a hamdolsun. Allah bana Erdoğan'ı lütfetti." yorumunda bulundu.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu da, Said Al Talib'i ziyaret ederek yeni bebeği "Erdoğan" için tebrikte bulundu.

Ziyaret sırasında Göksu, "Bebeğe verilen Erdoğan ismi Katar ve Türk toplumlarını birleştiren ilişkinin derinliğini ve aralarındaki kardeşliği ifade ediyor." dedi.

Türkiye ve Katar arasında, özellikle kültürel, siyasi, ekonomik ve askeri alanlarda yakın ilişkiler bulunuyor.

Doha Büyükelçisi Göksu, 28 Ekim'de yaptığı açıklamada, Türkiye ve Katar’ın, yılbaşından önce başkent Doha’da yapılacak Ortak Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'nda yeni anlaşmalar imzalayacağını belirtmişti.

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