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Dünya, Sudan

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi siyasi partilerle bir araya gelecek

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi'nin yetkilendirdiği siyasi komite gün içinde siyasi partilerle bir araya gelecek.

Mehmet Nuri Uçar,Ömer Erdem   | 12.04.2019
Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi siyasi partilerle bir araya gelecek

Ankara

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi'nin yetkilendirdiği siyasi komite gün içinde siyasi partilerle bir araya gelecek.

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