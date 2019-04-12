Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi siyasi partilerle bir araya gelecek

Ankara
Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi'nin yetkilendirdiği siyasi komite gün içinde siyasi partilerle bir araya gelecek.
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