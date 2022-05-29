Dolar
16.29
Euro
17.49
Altın
1,854.30
ETH/USDT
1,802.50
BTC/USDT
29,194.00
BIST 100
2,438.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Sudan'da 7 aydır süren OHAL kaldırıldı

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 25 Ekim 2021'de ilan ettiği olağanüstü hali (OHAL) kaldırdı.

Ömer Erdem   | 29.05.2022
Sudan'da 7 aydır süren OHAL kaldırıldı

Hartum

Sudan Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamada, geçiş döneminde istikrarın sağlanması, diyaloğun verimli ve anlamlı şekilde yapılması için ülke genelindeki olağanüstü halin kaldırıldığı belirtildi.

25 Ekim 2021'de yönetime el koyan asker, olağanüstü hal ilanının ardından hükümeti feshetmiş, Başbakan Abdullah Hamduk dahil onlarca siyasetçiyi gözaltına almıştı.

Ordunun yönetime el koymasının ardından başlayan siyasi krizin çözümüne dair Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği'nin başlattığı girişimlerden henüz netice alınamadı.

Yönetimdeki askeri liderler, milli mutabakatın sağlanana ya da Temmuz 2023'te seçimle iş başına gelecek hükümet kurulana kadar iktidarda kalacaklarını açıklamıştı.

Askerin yönetime el koyduğu tarihten bu yana, sivil yönetim talebiyle, ülkede düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu bağımsız kaynaklara göre 98 kişi öldürüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hastaneler hariç maske zorunluluğu kalktı
Türkiye'de 966 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 3 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 940 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
Kuzey Kore'de milyonlarca yüksek ateş vakasına karşın 69 kişinin öldüğü duyuruldu
Dünya Bankasından Türkiye'ye 500 milyon dolarlık Kovid-19 finansman desteği

Benzer haberler

Sudan'da 7 aydır süren OHAL kaldırıldı

Sudan'da 7 aydır süren OHAL kaldırıldı

Hartum Eğitim Müşaviri Bozbaş: Sudan'da çok fazla insanın Türkiye'de okuma isteği var

OHAL Komisyonu başvurulardan yaklaşık yüzde 98'ini karara bağladı

Uzun elektrik kesintilerinin yaşandığı Sudan'da kömürlü ütüler yeniden revaçta

Uzun elektrik kesintilerinin yaşandığı Sudan'da kömürlü ütüler yeniden revaçta
Sudan'da her cuma tasavvufi Nuba zikir töreni düzenleniyor

Sudan'da her cuma tasavvufi Nuba zikir töreni düzenleniyor
Afrika'nın istikrar arayan ülkesi: Sudan

Afrika'nın istikrar arayan ülkesi: Sudan