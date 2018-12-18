Sudan Yemen'deki koalisyon güçlerine desteğe hazır

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, ülkesinin Yemen'deki Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona daha fazla askeri güç göndermeye hazır olduğunu belirtti.

HARTUM

Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Feyyaz er-Ruveyli, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sudan'ın başkenti Hartum'da Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kemal Abdulmaruf basına açıklama yaptı.

Açıklamaya göre Beşir, görüşmede, "Sudan'ın Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona daha fazla askeri güç göndermeye hazır olduğunu" bildirdi.

Suudi Arabistan'ın istikrarının Arap ve İslam aleminin çabalarını güçlendireceğine işaret eden Beşir, "Harameyn'in güvenliğinin ülkesinin 'kırmızı çizgisi' olduğunu ve Suudilerle dayanışma kapsamında yaptıklarının 'kutsal görevden' ibaret olduğunu" vurguladı.

Beşir, ayrıca söz verildiği gibi Sudan güçlerinin Suudi Arabistan'da bulunmaya devam edeceğini çünkü bunun "etik ve değerlerle" alakalı bir durum olduğunu ifade etti.

Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kemal Abdulmaruf, Suudi Arabistanlı mevkidaşının ziyaretinin, Kızıldeniz'in emniyeti, ulusal ve stratejik güvenlik başta olmak üzere bölgenin zorluklara maruz kaldığı bir dönemde gerçekleştiğine dikkati çekti.

Sudan güçlerinin koalisyon bünyesinde önemli roller oynadığına işaret eden Abdulmaruf, Suudi Arabistan'ın bunu fark ettiğini ve Sudanlı askerlerin cesaret ve iyi itibarını takdir ettiğini kaydetti.

Ruveyli, Sudan Savunma Bakanı ile de görüştü

Sudan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Ruveyli, Sudan Savunma Bakanı Avad Muhammed bin Avf ile de görüştü.

Görüşmede Sudan Savunma Bakanı Bin Avf , ükesinin Suudi Arabistan'ın maruz kaldığı tüm tehdit ve tehlikelerle mücadele konusundaki tutumunun sabit olduğunu belirtti.

Bin Avf, Sudan'ın tutumunu dini görevler, inanç, kardeşlik ve ortak tarihin şekillendirdiğine işaret etti.

Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Ruveyli de Sudan ordusunun cesareti, Suudi Arabistan'ın güney sınırındaki çatışmalarda gösterdiği büyük başarılardan övgüyle söz etti.

Ruveyli iki ülkenin savunma yeteneklerini geliştiren alanları kapsayacak şekilde Sudan ve Suudi Arabistan silahlı kuvvetleri arasındaki işbirliğini güçlendirme konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Muhabir: Behram Abdelmunim Mohamed Mustafa,Safiye Karabacak