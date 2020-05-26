Euro
7.43
Dolar
6.80
BIST 100
103,024.30
Altın
1,731.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara Etimesgut Askeri Havalimanında hazırlanan askeri kargo uçağı ile Çad'a tıbbi yardım malzemesi gönderiliyor
logo
Dünya, Koronavirüs

Sudan Gençlik ve Spor Bakanı Buşi Kovid-19’a yakalandı

Sudan Gençlik ve Spor Bakanı Vela el-Buşi’nin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Ömer Erdem   | 26.05.2020
Sudan Gençlik ve Spor Bakanı Buşi Kovid-19’a yakalandı

Hartum


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Buşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, gerekli sağlık önlemlerine uyacağını belirtti.

Bu arada Egemenlik Konseyi Sözcüsü Muhammed el-Fekki Süleyman da Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, son günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Buşi ile resmi bir iş gezisine çıktığını, bu sebeple kendisini karantinaya alacağını ifade etti.

Eski Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Osman Taha Kovid-19’a yakalandı

Sudan’da yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak başkentteki Kuber Hapishanesi’ne konulan eski Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Osman Taha’nın da yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Sudan'daki siyasi tutuklu aileleri komitesinden yapılan açıklamada, eski Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Taha ve eski Vali Abdurrahim Hüseyin'in tutuklu bulundukları Kuber Hapishanesi’nde Kovid-19’a yakalandığı belirtildi.

Öte yandan Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı sebebiyle ve koronavirüs ile mücadele kapsamında 18 eyalette 600’ü aşkın mahkumun affedildiği belirtildi. Affedilenler arasında kişilere karşı işlenen suçlardan hüküm giymiş olanların bulunmadığı vurgulandı.

Vaka sayısı 3 bin 976’ya ulaştı

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 24 Mayıs itibarıyla 5 kişinin daha Kovid-19’dan hayatını kaybettiği, 45 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, vaka sayısının 156 artarak 3 bin 976'ya, ölü sayısının 170’e çıktığı, şu ana kadar 503 kişinin de iyileştiği bilgisi paylaşıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 807 kişi hayatını kaybetti
Suudi Arabistan Kovid-19 sonrası 3 aşamalı normalleşme planını açıkladı
Sudan Gençlik ve Spor Bakanı Buşi Kovid-19’a yakalandı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İspanya'da sağlık çalışanları eylem yaptı

Benzer haberler

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 807 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 807 kişi hayatını kaybetti

Suudi Arabistan Kovid-19 sonrası 3 aşamalı normalleşme planını açıkladı

Sudanlı General Dakalu: Libya'da hiçbir tarafla ilişkimiz yok

Sudan Gençlik ve Spor Bakanı Buşi Kovid-19’a yakalandı

Sudan Gençlik ve Spor Bakanı Buşi Kovid-19’a yakalandı
İspanya'da sağlık çalışanları eylem yaptı

İspanya'da sağlık çalışanları eylem yaptı
Çin'in Vuhan kentinde 6,5 milyondan fazla kişiye Kovid-19 testi yapıldı

Çin'in Vuhan kentinde 6,5 milyondan fazla kişiye Kovid-19 testi yapıldı