Euro
7.43
Dolar
6.80
BIST 100
103,024.30
Altın
1,731.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara Etimesgut Askeri Havalimanında hazırlanan askeri kargo uçağı ile Çad'a tıbbi yardım malzemesi gönderiliyor
logo
Dünya, Libya

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Libya ordusunun Hafter karşısındaki ilerleyişine destek

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği, Libya ordusunun, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler karşısında kazandığı zaferlerin diktatörlüğe karşı kazanılmış zaferler olduğunu belirtti.

Gülşen Topçu   | 26.05.2020
Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Libya ordusunun Hafter karşısındaki ilerleyişine destek

İstanbul

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Libya ordusunun son günlerde Hafter milislerine karşı başkent Trablus'un güneyindeki stratejik noktalarda kazandığı başarıların ardından Facebook hesabından açıklama yaptı.

"Libya topraklarında kazanılan zaferler, diktatörlük ve zulme karşı devrimin zaferleridir. Bu zaferler, batıl ne kadar saldırgan olursa olsun halkların galip geleceği umudunu yeşertmektedir." ifadesini kullanan Karadaği, bölgede yaşanan çatışmaların halkların özgürlük ve onurlu yaşam için gösterdiği iradeyle diktatörlük arasında süregelen bir mücadele olduğunu vurguladı.

Libya ordusu, Trablus'un güneyindeki stratejik noktaları Hafter milislerinden temizlemeye devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 807 kişi hayatını kaybetti
Suudi Arabistan Kovid-19 sonrası 3 aşamalı normalleşme planını açıkladı
Sudan Gençlik ve Spor Bakanı Buşi Kovid-19’a yakalandı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İspanya'da sağlık çalışanları eylem yaptı

Benzer haberler

Sudanlı General Dakalu: Libya'da hiçbir tarafla ilişkimiz yok

Sudanlı General Dakalu: Libya'da hiçbir tarafla ilişkimiz yok

BM Libya Destek Misyonu sivil yerleşim yerlerinin mayınla tuzaklanmasını kınadı

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Libya ordusunun Hafter karşısındaki ilerleyişine destek

Libya'da Hafter yanlısı Temsilciler Meclisi'nden siyasi çözüme destek çağrısı

Libya'da Hafter yanlısı Temsilciler Meclisi'nden siyasi çözüme destek çağrısı
Libya Ordusu'ndan Hafter milislerine giden 2 yakıt tankerine hava harekatı

Libya Ordusu'ndan Hafter milislerine giden 2 yakıt tankerine hava harekatı

Libya Ordusu: Hafter saflarındaki paralı askerlerin tahliyesi için 15 uçak geldi

Libya Ordusu: Hafter saflarındaki paralı askerlerin tahliyesi için 15 uçak geldi