Dolar
23.59
Euro
25.54
Altın
1,955.74
ETH/USDT
1,745.40
BTC/USDT
26,000.00
BIST 100
5,402.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Sudan’da hayatını kaybeden sivillerin sayısı 958'e ulaştı

Sudan Doktorlar Sendikası, batıda Çad sınırındaki Cuneyne kentinde yaşananlar için "felaket ve şu ana kadarki en kötü durum" değerlendirmesini yaptı.

Ömer Erdem  | 14.06.2023 - Güncelleme : 14.06.2023
Sudan’da hayatını kaybeden sivillerin sayısı 958'e ulaştı

Hartum

Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında nisan ortasından bu yana süren çatışmalarda 958 sivilin öldüğü bildirildi.

Sudan Doktorlar Sendikasından yapılan açıklamada, iki askeri gücün 59 gündür aralıksız çatıştığına dikkat çekilerek, 15 Nisan’dan beri devam eden çatışmalarda 958 sivilin hayatını kaybettiği, 4 bin 746 kişinin yaralandığı belirtildi.

Cuneyne'deki durum felaket boyutunda

Ülkenin batısında Çad sınırındaki Cuneyne kentindeki insani krize de değinen sendika, çatışmaların çocuklar, kadınlar ve yaşlıların da aralarında bulunduğu çok sayıda sivilin ölümüyle sonuçlandığını açıkladı.

Batı Darfur eyaletinin Cuneyne kentindeki durumu "felaket ve şimdiye kadarki en kötü durum" olarak nitelendiren sendika, hastanelerin hizmet dışı kalması ve iletişimin kopması nedeniyle kentteki kurbanların sayısını tam olarak belirlemenin mümkün olmadığını kaydetti.

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan'daki kriz için ABD ve Suudi Arabistan öncülüğünde başlatılan müzakereler sonuçsuz kalmış, alınan ateşkes kararları defalarca bozulmuştu.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Malik Agar, Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile HDK Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu arasında iki hafta içinde bir görüşme yapılması konusunda arabulucularla anlaştıklarını, toplantıda ateşkes ile insani yardım konularının ele alınacağını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dink cinayetine ilişkin yeni davada 11 sanığın yargılanmasına başlandı
Hakkarili aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
"İklim Değişikliği Zirvesi 2023: Yeşil Dönüşüm" İstanbul'da gerçekleştirildi
Anayasa Mahkemesi, gazetecilerin kıdem tazminatına hak kazanmasındaki 5 yıl sınırını iptal etti
Türkiye, Finlandiya, İsveç Daimi Ortak Mekanizması'nın dördüncü toplantısı Ankara'da yapıldı

Benzer haberler

Sudan’da hayatını kaybeden sivillerin sayısı 958'e ulaştı

Sudan’da hayatını kaybeden sivillerin sayısı 958'e ulaştı

Sudan'da çatışan generallerin görüşmesi konusunda arabulucularla anlaşma sağlandı

BM, Sudan'daki çatışmanın artan "etnik boyutundan" endişe duyuyor

Sudan’daki iç çatışma başkent çevresinde yoğun olarak sürüyor

Sudan’daki iç çatışma başkent çevresinde yoğun olarak sürüyor
Sudan'daki çatışmalar nedeniyle toplam 1961 Türk vatandaşı tahliye edildi

Sudan'daki çatışmalar nedeniyle toplam 1961 Türk vatandaşı tahliye edildi
Sudanlı Özel Temsilci, Türkiye'nin üstleneceği her türlü rolden memnuniyet duyacaklarını söyledi

Sudanlı Özel Temsilci, Türkiye'nin üstleneceği her türlü rolden memnuniyet duyacaklarını söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet