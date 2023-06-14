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Dünya

Sberbank’ın bireysel müşterileri rupi cinsinden hesap açabilecek

Rusya’nın en büyük bankası Sberbank, ülkedeki dolarsızlaşma sürecine bağlı olarak bankanın bireysel müşterilerinin artık rupi hesabı açabileceklerini bildirdi.

Emre Gürkan Abay  | 14.06.2023 - Güncelleme : 14.06.2023
Sberbank’ın bireysel müşterileri rupi cinsinden hesap açabilecek

Moskova

Sberbank’tan yapılan yazılı açıklamada, bankanın, bireysel müşterilerin açabileceği döviz hesabı türlerini artırmayı sürdürdüğü vurgulandı.

Bankanın dolarsızlaşma sürecini desteklediği vurgulanan açıklamada, bireysel müşterilerin bugünden itibaren rupi hesabı açabilecekleri kaydedildi.

Yaklaşık 110 milyon müşterisiyle Rusya’nın en büyük bankası konumunda bulunan Sberbank, ABD ve Avrupa Birliği’nin yaptırım uyguladığı Rus bankaları arasında yer alıyor.

Banka daha önce de bireysel müşterileri için yuan ve dirhem hesabı açma imkanı sunmaya başlamıştı.

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