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Dünya

Stockholm'de yılın en sevilen esnafı bir Türk oldu

Stockholm'ün Upplands-Bro ilçesinde yılın en sevilen esnafı ödülünü, Türk asıllı Faruk Yıldız kazandı.

Atila Altuntaş   | 27.04.2019
Stockholm'de yılın en sevilen esnafı bir Türk oldu

Stockholms Lan

İsveç'in başkenti Stockholm'ün Upplands-Bro ilçesinde, yılın en sevilen esnafı ödülü, 57 yaşındaki Türk asıllı Faruk Yıldız'a verildi.

Yıldız, Stockholm'ün Upplands-Bro Belediyesi tarafından düzenlenen ve kazananın halkın oylarıyla belirlendiği yarışmada, en fazla oyu alan aday oldu.

Faruk Yıldız, ödülünü, Tammsvik Eğlence Merkezi'nde düzenlenen ve 500 davetlinin katıldığı törende aldı.

Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konya'nın Kulu ilçesinden 36 yıl önce İsveç'e geldiğini anımsatarak, ödül almaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

İsveç'te, 36 yıldır aynı bölgede esnaflık yaptığını ve 18 senedir de fast-food üzerine dükkanının bulunduğunu aktaran Yıldız, "Türkiye'den gelip, 36 yılda binlerce İsveçlinin güvenini ve kalbini kazanmaktan dolayı ikinci kez beni bu ödüle layık gördüler. Bundan dolayı gurur duydum." ifadesini kullandı.

Bölgede İsveçli ailelerle iç içe oldukları dile getiren Yıldız, "Ailelerin sorunlarını beraber çözdük. Türkiye'deki gibi parası olmayana veresiye hesabı açtık. Gençlerin bütün sorunları ile yakından ilgilendim. Onlar da beni ikinci kez böyle bir ödüle layık gördüler." dedi.

Belediye Başkanı Fredrik Kjos da tebriklerini sunduğu Yıldız'ın ödülü hak ettiğini kaydetti. Yıldız'ın, ilçede herkes tarafından tanındığını vurgulayan Kjos, "Faruk, esnaflığın yanı sıra ilçede gençlerin ve ailelerin sorunları ile yakından ilgilenen ve herkesin sevdiği bir kişilik." diye konuştu.

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