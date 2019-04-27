Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.61
Dolar
5.93
BIST 100
94,783.14
Altın
1,285.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Esenyurt'ta yolda ve bir binada çatlaklar oluştu
logo
Dünya

Fas'ta 310 doktor istifa etti

Devlet hastanelerinde çalışan 310 doktor sağlık sisteminindeki sorunlar sebebiyle istifa etti.

Khalid Mejdoub,Said İbicioğlu   | 27.04.2019
Fas'ta 310 doktor istifa etti

Rabat

Fas'ta devlet hastanelerinde çalışan 310 doktor ülkede "felaket" olarak nitelendirdikleri sağlık sistemindeki sorunları protesto için istifa etti.

Kamu Sektörü Doktorları Bağımsız Sendikası tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, Beni Melal bölgesinde 122, Meknes'te 125, doğu bölgesinde de 63 doktor "sağlık sektöründeki sorunlar sebebiyle görevlerini yapamadıklarını gerekçe göstererek" istifa ettiği belirtildi.

Açıklamada, hizmetlerin vatandaşların taleplerini karşılayamadığı ve yetkililerin vatandaşların sağlık hakları konusundaki başarısızlıklarını doktorların üzerine yıktığı savunuldu ancak yaşanan sorunlar hakkında ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

Kamu Sektörü Doktorları Bağımsız Sendikası, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve ücretlerinde artış talebiyle bir süre önce greve çıkmıştı.

Fas'ta kamuda görev yapan doktorlar yaklaşık 7 bin dirhem ( yaklaşık 700 dolar) maaş alırken, özel sektördeki doktorların daha yüksek ücret aldığı belirtiliyor.

Fas'ta hükümetle işçi sendikaları arasında önceki gün anlaşma imzalanmıştı. Anlaşma hem özel sektör hem de kamudaki maaşlara zam yapılmasını öngörüyordu.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin’in küresel açılımlarında düşünce kuruluşlarının etkisi
GÖRÜŞ - Veliaht Prens’in güç sarhoşluğu ve Suudileri bekleyen tehlike
Yeni dünya düzensizliği: Yeni Soğuk Savaş başlarken
Körfez'in müdahalesi Kuzey Afrika'yı istikrarsızlığa sürüklüyor
İsrail'de koalisyon pazarlıkları

Benzer haberler

Sülüklerin nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya

Sülüklerin nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya

Suriyeli şair savaş mağdurlarının derdine tercüman oldu

Fas ve BAE arasındaki 'sessiz kriz'