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Dünya

Sri Lanka Devlet Başkanı Sirisena: İstihbarat benimle paylaşılmadı gereken yapılacaktır

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, "Güvenlik yetkilileri aldıkları istihbaratı benimle paylaşmadı. Bununla ilgili gereken neyse yapılacaktır." dedi.

Emel Öz Gözellik   | 23.04.2019
Sri Lanka Devlet Başkanı Sirisena: İstihbarat benimle paylaşılmadı gereken yapılacaktır

Kolombo

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, Paskalya gününde kiliseleri ve otelleri hedef alan terör saldırılarıyla ilgili istihbaratların kendisiyle paylaşılmadığını belirterek, bundan sorumlu kişilere karşı sert bir şekilde karşılık verileceğini açıkladı.

Sirisena televizyon kanallarından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, polis ve güvenlik güçlerini yeniden yapılandıracağını vurgulayarak, savunma kuvvetlerinin başındakileri 24 saat içinde görevlerinden almayı planladığını belirtti.

Sirisena, "Güvenlik yetkilileri aldıkları istihbaratı benimle paylaşmadı. Bununla ilgili gereken neyse yapılacaktır. Bu yetkililere karşı sert bir şekilde karşılık vermeye karar verdim." ifadesini kullandı.

Hint istihbaratının Sri Lankalı yetkilileri ülkedeki ilk terör saldırısından 2 saat önce uyardığı iddia edilmişti.

Terör örgütü DEAŞ sözde haber ajansı aracılığıyla yayımladığı açıklamada, saldırıları üyelerinin gerçekleştirdiğini ileri sürmüştü.

Sri Lanka Sağlık Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Rajitha Senaratne, daha önce yaptığı açıklamada, Paskalya gününde yaşanan saldırılardan yerel terör örgütü "Ulusal Tevhid Cemaati"ni sorumlu tutmuştu. Senaratne, örgütün saldırıları uluslararası bir terör şebekesinin desteğiyle gerçekleştirdiğinden şüphelenildiğini aktarmıştı.

Öte yandan, Emniyet Müdür Yardımcısı Priyalal Disanayaka imzasıyla yayımlanan ve ülkenin 4 güvenlik birimine gönderilen 11 Nisan tarihli bir istihbarat raporunda, Ulusal Tevhid Cemaati'nin Paskalya törenleri sırasında kiliselere yönelik saldırı planladığına dair bilgilerin yer aldığı ortaya çıkmıştı.

Sri Lanka'da önceki gün Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar gerçekleştirilmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Sri Lanka makamları, saldırılarda 321 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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