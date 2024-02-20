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Dünya

S&P Global, finansal teknoloji sağlayıcısı Visible Alpha'yı satın alıyor

S&P Global, yatırım araştırması yeteneklerini geliştirmek üzere finansal teknoloji sağlayıcısı Visible Alpha'yı satın almak için anlaşma yaptığını duyurdu.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 20.02.2024 - Güncelleme : 20.02.2024
S&P Global, finansal teknoloji sağlayıcısı Visible Alpha'yı satın alıyor

New York

S&P Global'den yapılan açıklamada, derin sektör verileri, analist modelleri ve yüksek kaliteli, özel kaynaklardan gelen analizlerin sağlayıcısı Visible Alpha ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Anlaşma kapsamında, Visible Alpha'nın S&P Global Market Intelligence bölümünün bir parçası olacağı kaydedilen açıklamada, satın almanın bu bölümdeki "Capital IQ Pro" platformunda temel yatırım araştırma yeteneklerini geliştireceği ifade edildi.

Açıklamada, Visible Alpha'nın kurumsal ve kurumsal pazarlarda araştırma ve analiz için "Capital IQ Pro" ile birleşiminin, S&P Global'in bu alanda önde gelen sağlayıcı olma yönündeki kararlılığını yansıttığı vurgulandı.

S&P Global'in aynı zamanda eski adı Markit Digital olan Fincentric için de stratejik fırsatları araştırdığı belirtilen açıklamada, Fincentric'in, S&P Global'in perakende aracı kurumlar ve diğer finansal kurumlar için mobil uygulamalar ve web siteleri geliştirmeye odaklanan dijital çözüm sağlayıcısı olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Visible Alpha'yı satın alma işleminin tamamlanmasının, düzenleyici onayların alınması dahil çeşitli koşullara tabi olduğuna işaret edilerek, işlemin bu yıl bitirilmesinin beklendiği kaydedildi.

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