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Dünya

Somali'de yardım çalışmaları sayesinde kıtlığın önüne geçildi

Somali hükümeti, son 40 yılın en ağır kuraklık şartlarının görülmesine rağmen yardım çalışmaları sayesinde kıtlığın bertaraf edildiğini açıkladı.

Tufan Aktaş   | 15.12.2022
Somali'de yardım çalışmaları sayesinde kıtlığın önüne geçildi

İstanbul

Somali Cumhurbaşkanlığı Kuraklıkla Mücadele Elçisi Abdirahman Abdishakur Warsame, peş peşe dört yağış döneminde de beklenen yağmurun yağmamasından ötürü ülkedeki durumun kritik olduğunu söyledi.

Kuraklığın halen 7 milyon kişiyi olumsuz etkilediğini ve 1 milyondan fazla kişinin büyük şehirlere göç etmesine yol açtığını dile getiren Warsame, Somali hükümeti, bağışçı ülkeler, Birleşmiş Milletler (BM) ajansları ve yardım kuruluşlarının çabaları sayesinde bu yıl gelmesi beklenen kıtlığın yaşanmadığını belirtti.

Warsame, dünya kamuoyuna yardımları artırma çağrısı yaptı.

Geçen yıl kuraklıktan ötürü ulusal acil durum ilan edilen Somali'de milyonlarca kişi gıda yardımına ihtiyaç duyuyor.

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