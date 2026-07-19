Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 119'a çıktı

[1/18] Venezuela'nın La Guaira eyaletinde, Catia La Mar ile Carayaca'yı birbirine bağlayan kara yolu üzerindeki La Esperanza Mezarlığı, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından yakınlarına ulaşılamayan yüzlerce kişinin naaşı nedeniyle acil durum kapsamında açıldı. Mezarlığa, kimliği belirlenen cenazelerin yanı sıra kimliği henüz tespit edilemeyen yüzlerce kişi de defnedildi.

[2/18] Venezuela'nın La Guaira eyaletinde, Catia La Mar ile Carayaca'yı birbirine bağlayan kara yolu üzerindeki La Esperanza Mezarlığı, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından yakınlarına ulaşılamayan yüzlerce kişinin naaşı nedeniyle acil durum kapsamında açıldı. Mezarlığa, kimliği belirlenen cenazelerin yanı sıra kimliği henüz tespit edilemeyen yüzlerce kişi de defnedildi.

[3/18] Venezuela'nın La Guaira eyaletinde, Catia La Mar ile Carayaca'yı birbirine bağlayan kara yolu üzerindeki La Esperanza Mezarlığı, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından yakınlarına ulaşılamayan yüzlerce kişinin naaşı nedeniyle acil durum kapsamında açıldı. Mezarlığa, kimliği belirlenen cenazelerin yanı sıra kimliği henüz tespit edilemeyen yüzlerce kişi de defnedildi.

[4/18] Venezuela'nın La Guaira eyaletinde, Catia La Mar ile Carayaca'yı birbirine bağlayan kara yolu üzerindeki La Esperanza Mezarlığı, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından yakınlarına ulaşılamayan yüzlerce kişinin naaşı nedeniyle acil durum kapsamında açıldı. Mezarlığa, kimliği belirlenen cenazelerin yanı sıra kimliği henüz tespit edilemeyen yüzlerce kişi de defnedildi.

[5/18] Venezuela'nın La Guaira eyaletinde, Catia La Mar ile Carayaca'yı birbirine bağlayan kara yolu üzerindeki La Esperanza Mezarlığı, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından yakınlarına ulaşılamayan yüzlerce kişinin naaşı nedeniyle acil durum kapsamında açıldı. Mezarlığa, kimliği belirlenen cenazelerin yanı sıra kimliği henüz tespit edilemeyen yüzlerce kişi de defnedildi.

[6/18] Venezuela'nın La Guaira eyaletinde, Catia La Mar ile Carayaca'yı birbirine bağlayan kara yolu üzerindeki La Esperanza Mezarlığı, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından yakınlarına ulaşılamayan yüzlerce kişinin naaşı nedeniyle acil durum kapsamında açıldı. Mezarlığa, kimliği belirlenen cenazelerin yanı sıra kimliği henüz tespit edilemeyen yüzlerce kişi de defnedildi.

[7/18] Venezuela'nın La Guaira eyaletinde, Catia La Mar ile Carayaca'yı birbirine bağlayan kara yolu üzerindeki La Esperanza Mezarlığı, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından yakınlarına ulaşılamayan yüzlerce kişinin naaşı nedeniyle acil durum kapsamında açıldı. Mezarlığa, kimliği belirlenen cenazelerin yanı sıra kimliği henüz tespit edilemeyen yüzlerce kişi de defnedildi.

[8/18] Venezuela'nın La Guaira eyaletinde, Catia La Mar ile Carayaca'yı birbirine bağlayan kara yolu üzerindeki La Esperanza Mezarlığı, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından yakınlarına ulaşılamayan yüzlerce kişinin naaşı nedeniyle acil durum kapsamında açıldı. Mezarlığa, kimliği belirlenen cenazelerin yanı sıra kimliği henüz tespit edilemeyen yüzlerce kişi de defnedildi.

[9/18] Venezuela'nın La Guaira eyaletinde, Catia La Mar ile Carayaca'yı birbirine bağlayan kara yolu üzerindeki La Esperanza Mezarlığı, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından yakınlarına ulaşılamayan yüzlerce kişinin naaşı nedeniyle acil durum kapsamında açıldı. Mezarlığa, kimliği belirlenen cenazelerin yanı sıra kimliği henüz tespit edilemeyen yüzlerce kişi de defnedildi.

[10/18] Venezuela'nın La Guaira eyaletinde, Catia La Mar ile Carayaca'yı birbirine bağlayan kara yolu üzerindeki La Esperanza Mezarlığı, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından yakınlarına ulaşılamayan yüzlerce kişinin naaşı nedeniyle acil durum kapsamında açıldı. Mezarlığa, kimliği belirlenen cenazelerin yanı sıra kimliği henüz tespit edilemeyen yüzlerce kişi de defnedildi.

[11/18] Venezuela'nın La Guaira eyaletinde, Catia La Mar ile Carayaca'yı birbirine bağlayan kara yolu üzerindeki La Esperanza Mezarlığı, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından yakınlarına ulaşılamayan yüzlerce kişinin naaşı nedeniyle acil durum kapsamında açıldı. Mezarlığa, kimliği belirlenen cenazelerin yanı sıra kimliği henüz tespit edilemeyen yüzlerce kişi de defnedildi.

[12/18] Venezuela'nın La Guaira eyaletinde, Catia La Mar ile Carayaca'yı birbirine bağlayan kara yolu üzerindeki La Esperanza Mezarlığı, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından yakınlarına ulaşılamayan yüzlerce kişinin naaşı nedeniyle acil durum kapsamında açıldı. Mezarlığa, kimliği belirlenen cenazelerin yanı sıra kimliği henüz tespit edilemeyen yüzlerce kişi de defnedildi.

[13/18] Venezuela'nın La Guaira eyaletinde, Catia La Mar ile Carayaca'yı birbirine bağlayan kara yolu üzerindeki La Esperanza Mezarlığı, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından yakınlarına ulaşılamayan yüzlerce kişinin naaşı nedeniyle acil durum kapsamında açıldı. Mezarlığa, kimliği belirlenen cenazelerin yanı sıra kimliği henüz tespit edilemeyen yüzlerce kişi de defnedildi.

[14/18] Venezuela'nın La Guaira eyaletinde, Catia La Mar ile Carayaca'yı birbirine bağlayan kara yolu üzerindeki La Esperanza Mezarlığı, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından yakınlarına ulaşılamayan yüzlerce kişinin naaşı nedeniyle acil durum kapsamında açıldı. Mezarlığa, kimliği belirlenen cenazelerin yanı sıra kimliği henüz tespit edilemeyen yüzlerce kişi de defnedildi.

[15/18] Venezuela'nın La Guaira eyaletinde, Catia La Mar ile Carayaca'yı birbirine bağlayan kara yolu üzerindeki La Esperanza Mezarlığı, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından yakınlarına ulaşılamayan yüzlerce kişinin naaşı nedeniyle acil durum kapsamında açıldı. Mezarlığa, kimliği belirlenen cenazelerin yanı sıra kimliği henüz tespit edilemeyen yüzlerce kişi de defnedildi.

[16/18] Venezuela'nın La Guaira eyaletinde, Catia La Mar ile Carayaca'yı birbirine bağlayan kara yolu üzerindeki La Esperanza Mezarlığı, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından yakınlarına ulaşılamayan yüzlerce kişinin naaşı nedeniyle acil durum kapsamında açıldı. Mezarlığa, kimliği belirlenen cenazelerin yanı sıra kimliği henüz tespit edilemeyen yüzlerce kişi de defnedildi.

[17/18] Venezuela'nın La Guaira eyaletinde, Catia La Mar ile Carayaca'yı birbirine bağlayan kara yolu üzerindeki La Esperanza Mezarlığı, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından yakınlarına ulaşılamayan yüzlerce kişinin naaşı nedeniyle acil durum kapsamında açıldı. Mezarlığa, kimliği belirlenen cenazelerin yanı sıra kimliği henüz tespit edilemeyen yüzlerce kişi de defnedildi.

[18/18] Venezuela'nın La Guaira eyaletinde, Catia La Mar ile Carayaca'yı birbirine bağlayan kara yolu üzerindeki La Esperanza Mezarlığı, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından yakınlarına ulaşılamayan yüzlerce kişinin naaşı nedeniyle acil durum kapsamında açıldı. Mezarlığa, kimliği belirlenen cenazelerin yanı sıra kimliği henüz tespit edilemeyen yüzlerce kişi de defnedildi.