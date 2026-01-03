Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde "2025 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması" programında konuşuyor.
logo
Dünya

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda en az 20 militan etkisiz hale getirildi

Somali Ulusal Ordusuna bağlı Danab Özel Kuvvetlerinin uluslararası ortakların desteğiyle Bay bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a düzenlediği operasyonda, en az 20 militanın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Mohamud Ismail Kulane  | 03.01.2026 - Güncelleme : 03.01.2026
Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda en az 20 militan etkisiz hale getirildi

Mogadişu

Somali Ulusal Televizyonunun (SNTV) haberine göre, operasyonda, Bay bölgesindeki Bula Fuley yerleşiminde bulunan ve Eş-Şebab'ın önemli merkezlerinden biri olarak bilinen noktalar hedef alındı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Operasyon sırasında örgütün üst düzey yöneticilerinin barındığı merkezlerin vurulduğu, aralarında elebaşlarının da bulunduğu 20'den fazla örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Ayrıca, bölgede faaliyet gösteren ve örgütün propaganda faaliyetlerinde kullandığı bir radyo istasyonunun da imha edildiği bilgisi verildi.

Söz konusu operasyonun, 2 gün önce Orta Jubba bölgesinde örgütün üst düzey yöneticilerinin hedef alınmasının ve dün Orta Şabelle bölgesindeki Wargaadhi yerleşimine yönelik Eş-Şebab saldırısının püskürtülmesinin ardından gerçekleştirildiği ifade edildi.

Bu operasyonlarda 164 militanın etkisiz hale getirildigi belirtilmişti.

Son günlerde terör örgütüne yönelik operasyonların sürdüğü bölgelerde, örgüt ağır kayıplar verdi.

Somali'de 2006'da ortaya çıkan Eş-Şebab, Somali hükümeti ile uluslararası barış gücü unsurlarına karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor.

Somali güvenlik güçleri ve uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütülüyor.

