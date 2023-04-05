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Dünya

Somali'de seller 100 bin kişiyi yerinden etti

Somali'nin güneyinde geçen hafta boyunca görülen sellerde 21 kişi hayatını kaybetti, 100 bin kişi yerinden oldu.

Tufan Aktaş  | 05.04.2023 - Güncelleme : 05.04.2023
Somali'de seller 100 bin kişiyi yerinden etti

İstanbul

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Gedo'da kuraklığın vurduğu Baardhere bölgesinde sağanak yağışların neden olduğu seller, 100 bin kişiyi yerinden etti.

Etiyopya sınırındaki yağışların, Şabel ve Cuba nehirlerinde su seviyesinin yükselmesine yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Ani şekilde gelen mevsimsel yağışların yol açtığı sellerde 21 kişi öldü.​​​​​​​

Ülkede nüfusun yarıya yakınına denk gelen 8,25 milyon kişi, kuraklık ve çatışmalardan ötürü insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

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