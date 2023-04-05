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Dünya

Pakistan Başbakanı Şerif'ten İsrail’in Mescid-i Aksa saldırısına tepki

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’daki cemaate düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadı.

Muhammet Nazım Taşcı  | 05.04.2023 - Güncelleme : 05.04.2023
Pakistan Başbakanı Şerif'ten İsrail’in Mescid-i Aksa saldırısına tepki Fotoğraf: Saeed Qaq/AA

İslamabad

Başbakan Şerif, Twitter’dan yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki cemaate düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.

Şerif, bu gaddarca saldırının ramazan ayının kutsallığına aykırı olduğunu vurgulayarak, İsrail’in cezasız kalmasının temel insan haklarına yönelik ihlalleri artırmada Tel Aviv yönetimini cesaretlendirdiğini kaydetti.

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'daki cemaate düzenlediği baskın

İsrail güçlerinin, gece Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere karşı şiddet kullanarak müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs ve bölgede tansiyonu yükseltmişti.

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Yahudilerce kutsal "Pesah Bayramı" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine teravih namazının ardından bir grup Filistinli, Aksa'daki Kıble Mescidi'ne sığınmıştı.

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında, Kıble Mescidi'ndeki Filistinlilere şiddet kullanarak müdahale ettiği ve buradakileri darp ettiği görüntüler, tepkiye yol açmıştı.

Baskında, Kıble Mescidi'ne sığınan 450 kişi gözaltına alınmıştı.

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