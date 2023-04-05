Pakistan Başbakanı Şerif'ten İsrail’in Mescid-i Aksa saldırısına tepki
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’daki cemaate düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadı.
İslamabad
Başbakan Şerif, Twitter’dan yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki cemaate düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.
Şerif, bu gaddarca saldırının ramazan ayının kutsallığına aykırı olduğunu vurgulayarak, İsrail’in cezasız kalmasının temel insan haklarına yönelik ihlalleri artırmada Tel Aviv yönetimini cesaretlendirdiğini kaydetti.
İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'daki cemaate düzenlediği baskın
İsrail güçlerinin, gece Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere karşı şiddet kullanarak müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs ve bölgede tansiyonu yükseltmişti.
Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Yahudilerce kutsal "Pesah Bayramı" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine teravih namazının ardından bir grup Filistinli, Aksa'daki Kıble Mescidi'ne sığınmıştı.
İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında, Kıble Mescidi'ndeki Filistinlilere şiddet kullanarak müdahale ettiği ve buradakileri darp ettiği görüntüler, tepkiye yol açmıştı.
Baskında, Kıble Mescidi'ne sığınan 450 kişi gözaltına alınmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.