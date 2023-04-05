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Dünya

İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısını lanetledi

İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği (AYBİR), İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını şiddetle telin ettiklerini bildirdi.

Salih Okuroğlu  | 05.04.2023 - Güncelleme : 05.04.2023
İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısını lanetledi Fotoğraf: Enes Canlı/AA

Ankara

AYBİR'den yapılan yazılı açıklamada, "Ramazan ayı içerisinde gerçekleştirdiği bu saldırının İsrail'in 'terör devleti' olarak tanımlanmasını haklı çıkardığına inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in, ramazanda gerçekleştirdiği bu saldırıları alışkanlık haline getirdiği belirtilen açıklamada, saldırıların sadece Filistinli Müslümanları değil tüm Müslümanları aşağılama amacıyla yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "İsrail, işgal ettiği topraklarda insan hakları ihlal türlerinin tamamını en aşırı uygulamalarıyla sergilemeye devam etmektedir. Bu durumun şimdilik cezasız kalması insanlık adına üzücü olsa da İsrail'in devlet yetkililerinin ve bu ihlalleri sahada icraya koyan kişilerin sorumlu tutulacağı gün elbette gelecektir." değerlendirmesi yapıldı.

İslam ülkelerinin ve tüm sivil toplum kuruluşlarının, bu eylemlerin sorumlularına karşı ulusal ve uluslararası mercilere başvuru yaparak yargısal süreci başlatmaya davet edildiği açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın şiddetle telin edildi.

Açıklamada, "İnanıyoruz ki, kutsal değerlere ve mekanlara saygı göstermek her din ve inanıştan insanların sorumluluğudur. Bu nedenle, her din ve inanıştan kişi ve kuruluşları İsrail saldırganlığına karşı ses vermeye davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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