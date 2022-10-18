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Dünya

Somali'de kuraklık, 7,8 milyon kişiyi olumsuz etkiliyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Somali'de 7,8 milyon kişinin kuraklıktan etkilendiğini açıkladı.

Gökhan Kavak   | 18.10.2022
Somali'de kuraklık, 7,8 milyon kişiyi olumsuz etkiliyor

İstanbul

OCHA Sözcüsü Jens Laerke, Somali'deki kuraklık nedeniyle 1,1 milyon kişinin göç etmek zorunda kaldığı bilgisini paylaştı. 7,8 milyon Somalilinin kuraklıktan etkilendiğini belirten Laerke, kuraklıkla mücadele için en az 2 milyar dolara ihtiyaç olduğunu belirtti.

Laerke, ihtiyaç duyulan yardımların yapılmaması durumunda Baidoa ve Burhakaba bölgelerinde de kasım ve aralıkta kıtlık yaşanacağı uyarısında bulundu.

Somali'de tarihindeki en şiddetli kuraklık yaşanıyor.

Ülkede kuraklıklar, getirdikleri acılardan dolayı çeşitli isimlerle adlandırılıyor. Somali'de 1970'lerde Prolonged (uzun süren) olarak adlandırılan kıtlık, 1980'lerde Cattle Killer (Sığır Katili), 5 yıl önce tüm ülkeye yayılması nedeniyle Equal (Eşit), 10 yıl önce ise Famine (Kıtlık) olarak isimlendirildi.

Rusya-Ukrayna Savaşı dolayısıyla tahıl sevkiyatının duraksaması, savaş yüzünden insani yardımlardaki azalış, bölgede terör örgütü Eş-Şebab'ın varlığı gibi sebeplerin yanı sıra uzun süren kuralık nedeniyle Somalililer, kıtlık endişesi yaşarken bazıları evlerini terk ederek farklı bölgelere göç ediyor.


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