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Dünya

Somali'de gelecek yıl 7,7 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyabilir

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), gelecek yıl 7,7 milyon Somali vatandaşının kuraklık nedeniyle insani yardıma ihtiyaç duyabileceği uyarısı yaptı.

Gökhan Kavak   | 10.11.2021
Somali'de gelecek yıl 7,7 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyabilir

Mogadişu

OCHA'dan yapılan yazılı açıklamada, iklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklığın özellikle Kismayo ve Afmadow bölgelerinde etkili olduğu bildirildi.

Açıklamada, gelecek yıl kuraklık nedeniyle 7 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyabileceği belirtildi.

Bölge halkının kuraklık nedeniyle hayvanlarının yüzde 80'ini kaybettiğine dikkatin çekildiği açıklamada, yağışların azalması nedeniyle su sorununun yaşanabileceği vurgulandı.

Açıklamada, "En kritik ihtiyaç sağlık, gıda ve su." ifadesi kullanıldı.

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