Somali'de bombalı saldırıda 6 Türk yaralandı
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 6 Türk inşaat şirketi çalışanı yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, saldırıyı kınadı.
Hartum
Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre, saldırıda yaralanan 6 Türk, Somali Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Başkent Mogadişu'da 28 Aralık'ta gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilmiş, saldırıda 2'si Türk vatandaşı 80'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
Terör örgütü Şebab, bölgede altyapı ve yol çalışmalarını üstlenen Türk firmalarını zaman zaman hedef alıyor.
Bakan Koca: 6'sı Türk 15 kişi yaralandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Somali'deki terör saldırısında 6 Türk ve 9 Somali vatandaşının yaralandığını belirterek, "Yaralanan vatandaşlarımızdan 2'sinin durumu ciddi, ameliyatları devam ediyor." bilgisini verdi.
Bakan Koca, Somali'deki terör saldırısına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.
Terör saldırısında, 6 Türk ve 9 Somali vatandaşı olmak üzere toplam 15 kişinin yaralandığını bildiren Koca, şunları kaydetti:
"Yaralıların tedavisi Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanemizde yapılıyor. Vatandaşlarımızdan 2'sinin durumu ciddi, ameliyatları devam ediyor. Ayrıca 9 Somalili yaralıdan 4'ünün durumu da ağır. Büyükelçiliğimiz ile istişare halindeyiz, ambulans uçağımız, ihtiyaç anında yola çıkmak üzere hazır. Bu hain saldırıyı kınıyor, yaralılarımıza geçmiş olsun diliyorum."
Milli Savunma Bakanlığı: En sert şekilde lanetliyor ve kınıyoruz
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), Twitter adresinden saldırıya ilişkin açıklamada bulunuldu.
Açıklamada, "Somali'de masum sivilleri hedef alan ve 4'ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 sivili yaralayan bombalı terör saldırısını en sert şekilde lanetliyor ve kınıyoruz. Türkiye, terör belasına karşı Somalili kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.