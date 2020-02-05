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Dünya

Somali'de 1,3 milyon kişi acil gıda yardımına ihtiyaç duyuyor

Somali'de 1,3 milyon kişinin acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğu bildirildi.

Tufan Aktaş   | 05.02.2020
Somali'de 1,3 milyon kişi acil gıda yardımına ihtiyaç duyuyor

İstanbul

Somali'de 1,3 milyon kişinin acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğu bildirildi.

BM Mukim Koordinatörü Adam Abdelmoula, yaptığı açıklamada, 2020 yılı ortasına kadar ülke genelinde 4,1 milyon kişinin gıda güvenliği bulunmayacağını ve bunun 1,3 milyonunun acil gıda yardımına muhtaç olduğunu belirtti.

Çöl çekirgesi istilasının kısmen kontrol altına alınmasına rağmen halen ekinler için büyük risk taşıdığına dikkati çeken Abdelmoula, yerinden edilmiş yaklaşık 2,6 milyon kişi için de kalıcı çözüme ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Abdelmoula ayrıca yaklaşık 1 milyon çocuğun yıl boyunca yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya kalacağı ve eğer ihtiyaçları karşılanmazsa 162 bin çocuğun şiddetli yetersiz beslenme sorunu yaşayabileceği uyarısında bulundu.

Somali Tarım ve Sulama Bakan Yardımcısı Hamoud Ali Hassan da Somali'deki krizin sadece mevsimsel yağışlarla ilgili olmadığına dikkat çekerek, altyapı ve güvenlik eksikliğinin halkın ülke içinde yer değiştirmesine yol açtığını aktardı.

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