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Dünya

Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, Başbakan Roble'yi açığa aldı

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Fermacu, Başbakan Muhammed Hüseyin Roble ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Abas Amin Ali'yi, "yolsuzluk" ve "kamu malını kötüye kullanma" suçlamasıyla açığa aldı.

Gökhan Kavak   | 27.12.2021
Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, Başbakan Roble'yi açığa aldı Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble (fotoğrafta).

İstanbul

Somali Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, "Başbakan (Muhammed Hüseyin Roble), kamu mallarının kötüye kullanımına dair devam eden soruşturma tamamlanmadan 26 Aralık'ta yeni bir savunma bakanı atadı. Başbakanın görev ve yetkileri, soruşturma sürecince askıya alındı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Fermacu'nun, Başbakan Roble ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali'yi, "yolsuzluk" ve "kamu malını kötüye kullanma" suçlamasıyla açığa aldığı duyuruldu.

Fermacu, Roble'yi ülkeyi yönetememekle suçlarken, Başbakan ise Cumhurbaşkanı'nın seçimleri kasıtlı olarak ertelediğini savunuyor.

Somali'de muhalif cumhurbaşkanı adayları, ülkede süren meclis seçimlerinin şeffaflıktan yoksun olduğunu belirterek, 1 Aralık'ta boykot kararı aldıklarını duyurmuştu.

Seçim takvimindeki gecikmeden ötürü şiddet olaylarının görüldüğü ülkede, süreci Başbakan ​Roble'nin devralmasıyla tansiyon düşmüş ancak Roble ve Cumhurbaşkanı Fermacu arasında yetki tartışmaları başlamıştı.

Halk Meclisi seçimleri, 16 Kasım'da başlamıştı.

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