İspanyol aktivist Mi Hoa Lee, Müslüman olmasında Filistin mücadelesinin büyük rol oynadığını söyledi

Gazze'ye giden Küresel Sumud Filosu'na İspanya'dan katılan Lee, AA muhabirine konuştu.

Lee, İspanya'dan çıktıkları yolculuklarına İtalya'dan da katılımlarla devam ettiklerini ve seyrin Sicilya adası ile Yunanistan arasında devam ettiğini belirtti.

Yapay zeka alanında çalıştığını vurgulayan Lee, "emperyalizme, şiddete karşı mücadelede ve gerçek insan hakları için harekete geçmenin sorumluluğunu taşıdığı" için filoya dahil olduğunu kaydetti.

Lee, bir ay önce Fas'ın Marakeş kentinde Müslüman olduğuna işaret ederek, "Filistin davasına destek vermem ve harekete geçmem, İslam'a geçişimde büyük bir etken oldu. Çevremdeki Filistinlilerde ve Müslüman toplulukta çok güçlü bir şey gördüm, bunun parçası olmak istedim." dedi.

Filoda profesör, mühendis, sağlık çalışanı, sanatçı, şair ve müzisyenlerin de olduğuna dikkati çeken Lee, "Gazze'deki milyonlarca insan bizi bekliyor, tıpkı soykırımın, bombardımanın ve işgalin son bulmasını bekledikleri gibi." diye konuştu.

"Batı Şeria ve Gazze'de yeni toprakların ilhakı devam ediyor"

Lee, Barselona'da sevdiği bir hayatı ve bir kızı olduğunu ancak Küresel Sumud Filosu'nda olmaktan da son derece onur duyduğunu aktardı.

Aynı zamanda belgesel yapımcısı olduğunu hatırlatan Lee, Filistin diasporası ile Gazze'deki Filistinliler arasında kurulan köprünün hikayesini anlatmak istediğini dile getirdi.

Lee, Gazze'nin hala "soykırım ve ilhak altında" olduğunu unutmamak gerektiğini belirterek, "Batı Şeria ve Gazze'de yeni toprakların ilhakı devam ediyor. Lübnan'daki saldırılar, İran'a yönelik saldırılar ve diğer bölgelerdeki operasyonlar sürüyor. Odağı kaybetmemek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yanında mikrofon ve bilgisayar gibi ekipmanları bulunduğuna işaret eden Lee, "Eğer gemimize el konulursa bunların hepsini kaybedebiliriz, hatta denize atmak zorunda kalabiliriz. Ama burada olmak buna değer." şeklinde konuştu.

Lee, Filistin'in kurtuluşu için verilen mücadelenin kendilerine hayatı öğrettiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Filistin kurtuluş mücadelesi, insanlığın kurtuluş mücadelesidir; tüm insanlığın meselesidir. Çünkü ezilen herkesi özgürleştirmeden hiçbirimiz özgür olamayız. Gerçek anlamda özgür değiliz; hükümetler tarafından değil, daha da kötüsü, savaş çıkarları peşindeki şirketler ve güçlü çevreler tarafından kontrol ediliyoruz. Soykırım ve Filistin konusunda verilen mücadele; emperyalizme, kapitalizme ve siyonizme karşı verilen mücadeledir. Bu mücadele hepimiz içindir."

"Harekete geçin, sesinizi yükseltin, bu yolculuğu takip edin"

Filo yolculuğu kadar halkın desteğinin de önemli olduğunu kaydeden Lee, "Her eylem, her ses, her insan son derece değerli. Herkese eylem çağrısında bulunuyorum. Harekete geçin, sesinizi yükseltin, bu yolculuğu takip edin. Çünkü buradaki herkes yalnızca bir yolculuk için değil, Gazze ve Filistin için burada. Hayatlarımız sizin ellerinizde." dedi.

Lee, İsrail güçlerinin filoya müdahalesine dair ise "Evet, korkularım var. Ben de bir insanım. Ama aklım korkularımdan güçlü ve korkularımla yüzleşmek istiyorum. İsrail işgal kuvvetlerine ve Binyamin Netanyahu'ya güvenmiyorum. Gazzeliler bana 'dikkatli olun' dedi. Haklılar, çünkü insani yardım çalışanlarını, gazetecileri, doktorları, anneleri, binlerce çocuğu öldürebildiklerini gördük." diye konuştu.