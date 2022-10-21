Slovenya ve Karadağ'da pazar günü sandık başına gidiliyor
Balkan ülkelerinden Slovenya'da cumhurbaşkanlığı seçimi, Karadağ'da da yerel seçim 23 Ekim Pazar günü yapılacak.
Ljubljana/Podgorica
Slovenya'da kayıtlı 1 milyon 696 bin 893 seçmen, ülke genelinde açılacak 3 bin 183 sandıkta oy kullanabilecek, 7 aday ülkenin yeni cumhurbaşkanı olmak için yarışacak.
Cumhurbaşkanlığı için yarışan adaylar arasında eski Başbakan Janez Jansa'nın lideri olduğu Slovenya Demokratik Partisi'nin (SDS) desteklediği bağımsız aday Anze Logar ve Slovenya Korsan Partisi ile Avrupa Yeşiller Partisi'nin desteğini alan bağımsız kadın aday Natasa Pirc Musar dikkati çekiyor.
Sosyal Demokratların (SD) adayı Milan Brglez, Özgürlük Hareketi (PS) lideri ve Başbakan Robert Golob'un desteğini alan aday olarak öne çıkıyor.
Slovenya'daki diğer cumhurbaşkanlığı adayları ise muhafazakar muhalefet Yeni Slovenya'nın (NSİ) adayı Janez Cigler Kralk, küçük bir parti olan Resni.ca'nın adayı Sabina Sencar, bağımsız aday Vladimir Prebilic ve Sol adayı Miha Kordis olarak açıklandı.
Ülke genelinde yapılan seçim anketlerine göre pazar günü 7 adaydan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamayacağı belirtilerek, seçimin en çok oyu alacak iki adayla 13 Kasım'daki ikinci tura kalacağı ifade edildi.
Slovenya'da 2'si kadın 7 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçiminde anketlere göre Logar, Pirc Musar ve Brglez önde görünüyor.
Mevcut Cumhurbaşkanı Borut Pahor, iki dönem üst üste görev yapması nedeniyle seçimde aday olamazken 1991'de bağımsızlığını ilan eden Slovenya'da halk 5'inci cumhurbaşkanını seçecek.
Karadağ'da siyasi krizin gölgesinde yerel seçim
Batı Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'da da halk, yerel yönetimleri belirlemek üzere pazar günü sandık başına gidecek.
Ülkedeki kayıtlı 345 bin seçmen, başta başkent Podgorica olmak üzere 14 kentte yerel yönetimlerdeki isimleri belirleyecek.
Dritan Abazovic başbakanlığındaki hükümetin 20 Ağustos'ta güvenoyu alamaması üzerine başlayan siyasi krizin gölgesinde yapılacak seçimde çıkacak sonucun olası bir erken seçimin "provası" olacağı ifade ediliyor.
Karadağ'da yeni hükümeti kurma sürecinde "tıkanma" yaşanırken özellikle Podgorica Belediye Başkanlığına seçilecek isim merak ediliyor.
Podgorica'da Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'in lideri olduğu Demokratik Sosyalist Parti (DPS) ile muhalefet partileri arasında ciddi bir yarışın olacağı öngörülüyor.
Bu arada ülkedeki Sırp yanlısı partiler, Cumhurbaşkanı Djukanovic'e yeni hükümeti kurmak için Miodrag Lekic'in ismini iletirken Djukanovic, gerekli şartları yerine getirmediği gerekçesiyle hükümeti kurma görevini Lekic'e vermeyi reddetmişti.
Djukanovic, mevcut Meclisin feshedilerek seçime gidilmesini talep ediyor, Karadağ Meclisi ise Cumhurbaşkanı'nın bu talebine karşı çıkıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.