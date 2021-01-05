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Dünya, Koronavirüs

Slovakya'da Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü tespit edildi

Slovakya'da, yeni tip koronavirüsün İngiltere'de görülen mutasyona uğramış daha hızlı yayılan türüne rastlandı.

Mehmet Yılmaz,Aşkın Kıyağan   | 05.01.2021
Slovakya'da Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü tespit edildi Fotoğraf: Arpad Kurucz/AA

Bratislava

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Slovakya Sağlık Bakanı Marek Krajci, yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Michalovce kentinde alınan bazı numunelerde, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan türüne rastlandığını bildirdi.

Krajci, virüsün 70 kat daha hızlı şekilde bulaştığına, çocuk ve 60 yaş altındakiler arasında da daha hızlı yayıldığına dikkati çekti.

Slovakya Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, son 24 saatte 636 yeni vaka tespit edilerek toplam vaka sayısı 188 bin 99'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 204 artışla 2 bin 521'e çıktı.

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