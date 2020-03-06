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Dünya, Koronavirüs

Slovakya'da ilk Kovid-19 vakası

Slovakya'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Mehmet Yılmaz,Aşkın Kıyağan   | 06.03.2020
Slovakya'da ilk Kovid-19 vakası

Bratislava

Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini, düzenlediği basın toplantısında, ülkede bir kişide yapılan testlerin pozitif çıktığını bildirdi. 

Söz konusu kişinin son dönemde yurt dışına çıkmadığını ama birkaç gün önce İtalya'dan dönen oğlu ile buluştuğunu kaydeden Pellegrini, hastanın durumunun iyi olduğunu ifade etti.

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