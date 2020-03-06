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Dünya

Lübnan, İsrail'in sınır ihlallerini BMGK'ye şikayet etti

Lübnan hükümeti, İsrail'in, egemenliğine yönelik ihlallerini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine şikayet etti.

Mahmut Geldi   | 06.03.2020
Lübnan, İsrail'in sınır ihlallerini BMGK'ye şikayet etti

Beyrut

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan egemenliğine yönelik tekrarlanan ihlallerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) iletildiği belirtildi. 

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Nasif Hitti'nin bu kapsamda, ülkenin güneyindeki gelişmeleri BM Lübnan Özel Koordinatörü Jan Kubis ile görüştüğü ifade edildi, Bakanın, Kubis ile görüşmesinde "Lübnan'ın güneydeki İsrail sınırında güven ve istikrarı sağlayan BMGK'nin 1701 sayılı kararına bağlı olduğunu vurguladığı" kaydedildi.

İsrail'e ait insansız hava araçları, savaş uçakları ve hücumbotları, sık sık Lübnan sınırlarını ihlal ediyor. Lübnanlı yetkililer her fırsatta bu ihlalleri BM'ye şikayet ediyor.

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