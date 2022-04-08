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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Slovakya, Ukrayna’ya S-300 hava savunma sistemi gönderdi

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, Ukrayna’ya S-300 hava savunma sistemi verdiklerini bildirdi.

Aşkın Kıyağan, Mehmet Yılmaz   | 08.04.2022
Slovakya, Ukrayna’ya S-300 hava savunma sistemi gönderdi

Ankara


Heger, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülke basınında "Slovakya’nın Kiev'e S-300 hava savunma sistemi gönderdiğine" ilişkin haberleri doğruladı.

"Slovakya’nın Ukrayna’ya S-300 hava savunma sistemi verdiğini doğrulamak isterim." ifadesini kullanan Heger, "Ukrayna halkı hem ülkesinin egemenliğini hem de bizleri cesurca savunuyor. Rusya’nın saldırıları altında can kayıplarına karşı kayıtsız kalmamak ve yardımcı olmak bizim görevimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Başbakan Heger, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitti.

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