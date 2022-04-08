Slovakya, Ukrayna’ya S-300 hava savunma sistemi gönderdi
Slovakya Başbakanı Eduard Heger, Ukrayna’ya S-300 hava savunma sistemi verdiklerini bildirdi.
Ankara
Heger, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülke basınında "Slovakya’nın Kiev'e S-300 hava savunma sistemi gönderdiğine" ilişkin haberleri doğruladı.
"Slovakya’nın Ukrayna’ya S-300 hava savunma sistemi verdiğini doğrulamak isterim." ifadesini kullanan Heger, "Ukrayna halkı hem ülkesinin egemenliğini hem de bizleri cesurca savunuyor. Rusya’nın saldırıları altında can kayıplarına karşı kayıtsız kalmamak ve yardımcı olmak bizim görevimizdir." değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan Başbakan Heger, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.