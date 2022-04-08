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Dünya

Irak'ı vuran kum fırtınası nedeniyle Tuzhurmatu ilçesinde 4 kişi öldü

Irak'ın birçok bölgesinde etkili olan kum fırtınası Salahaddin'e bağlı Tuzhurmatu ilçesinde 4 kişinin ölümüne yol açtı.

Ali Makram Ghareeb   | 08.04.2022
Irak'ı vuran kum fırtınası nedeniyle Tuzhurmatu ilçesinde 4 kişi öldü

Salahaddin

​​​Tuzhurmatu Devlet Hastanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe ve çevresinde oluşan yoğun kum fırtınasından dolayı nefes darlığı ve boğulma tehlikesi geçiren onlarca kişi hastaneye kaldırıldı.

Açıklamada, kum fırtınasından etkilenerek hastaneye kaldırılanlardan 4 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Bölgede kum fırtınasının sürmesi nedeniyle hasta sayısının artmasından endişe edildiği, hastanede tedbirlerin artırılması kararı alındığı ifade edildi.

Irak'ın Erbil kentinde de kum fırtınası nedeniyle dünden bu yana nefes darlığı şikayetiyle 222 kişinin hastanelere başvurduğu bildirilmişti.


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