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Dünya, Koronavirüs

Slovakya’da Kovid-19’un mutasyona uğramış türü hızla yayılıyor

Slovakya Başbakanı İgor Matovic, ülkede tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yüzde 70'inden fazlasının, İngiltere'de görülen mutasyona uğrayan türü olduğunu söyledi.

Mehmet Yılmaz,Aşkın Kıyağan   | 05.02.2021
Slovakya’da Kovid-19’un mutasyona uğramış türü hızla yayılıyor

Bratislava


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Slovakya Başbakanı İgor Matovic, yaptığı açıklamada, son dönemde pozitif çıkan Kovid-19 testlerinin yüzde 71'inde, İngiltere'de görülen, mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan türünün (B.1.1.7) tespit edildiğini kaydetti.

Ülkede alınan tedbirlere rağmen vaka sayısında düşüş sağlanamadığını belirten Matovic, tedbirlerin gevşetilmesinin vaka ve ölü sayısında ciddi artışa neden olacağını söyledi.

Ülkede son 24 saatte 2 bin 630 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 259 bin 533'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 74 artışla 5 bin 50'ye çıktı.

Slovakya'da 4 Şubat itibarıyla 191 bin 327 kişiye Kovid-19 aşısı uygulandı.

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