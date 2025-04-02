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RAMS Park'ta toplanan Sarı-kırmızılı taraftarlar, otobüslerle Ülker Stadı'na hareket ediyor.
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Dünya

Sırp lider Vucic, AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu ile görüştü

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu'nu başkent Belgrad'da kabul etti.

Lejla Biogradlija  | 02.04.2025 - Güncelleme : 02.04.2025
Sırp lider Vucic, AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu ile görüştü

Belgrad

Vucic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sinirlioğlu ile görüşmesini değerlendirdi.

Sinirlioğlu ile Sırbistan'ın AGİT ile ilişkileri ve işbirliğini ele aldıklarını aktaran Vucic, bölgedeki güncel meseleleri de konuştuklarını belirtti.

Vucic, AGİT'e desteği için teşekkür ederek, AGİT'in bölgede barış ve istikrarı korumada kilit rol oynadığını ifade etti.

AGİT'in bölgesel meselelerde önemli rolü olduğunu kaydeden Vucic, "AGİT'in sahadaki çalışmalarında işbirliğimizi sürdüreceğiz. Sırbistan komşularıyla ve bölge ülkeleriyle de işbirliğini sürdürecek zira gelecekteki refah ve gelişimin buna bağlı olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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