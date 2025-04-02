Nepal'de Bengal kaplanlarının sayısı son 12 yılda üçe katlandı
Nepal'de nesli tehlike altındaki Bengal kaplanlarının sayısı, türü korumak için atılan adımlar sayesinde son 12 yılda üçe katlanarak 355'e yükseldi.
Ankara
The Kathmandu Post'un haberine göre, hükümetin yaptığı son sayımda, ülkenin Tarai bölgesinde yaşayan, nesli tükenme tehlikesi altındaki Bengal kaplanlarının popülasyonunun 355'e yükseldiği belirlendi.
Ülkede son 12 yılda türü korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek adına yürütülen çalışmalar sonucu Bengal kaplanlarının sayısının artmasına karşın, vahşi yaşam yetkilileri, tesis, finansman ve ekipman yetersizliğinin, tür için yapılan çalışmaları riske attığına işaret ediyor.
Shuklaphanta Ulusal Parkı yetkililerinden Purushottam Wagle, bu artışın, kaplanların koruma altına alındığı parkların sınırlı kaynaklarını şimdiden zorladığını vurguladı.
Yasa dışı avlanma ve kaplanların yaşam alanlarının insan kaynaklı tahribatı sonucu hızla yok olmasının, türü hala tehlikeye attığını bildiren Wagle, koruma altına alınan kaplanların bakımları için uzun vadeli çözüm bulmanın elzem olduğunu belirtti.
Dünyada yüzde 60'ı Hindistan'da olmak üzere 2 binden az Bengal kaplanı yaşadığı düşünülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.