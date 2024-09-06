Dolar
33.99
Euro
37.71
Altın
2,497.31
ETH/USDT
2,166.90
BTC/USDT
52,792.00
BIST 100
9,771.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hindistan-Almanya seferini yaparken bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağında ekiplerin aramaları sürüyor
logo
Dünya

Sırbistan'ın Kosova ile sınır geçişlerinde yol kapatma eylemi başlatıldı

Sırbistan'da Kosova ile sınır geçişlerinde yol kapatma eylemi başlatılırken, sınır kapılarında toplanan kalabalık talepleri yerine getirilene kadar bulundukları alandan ayrılmayacağını açıkladı.

Lejla Biogradlija, Eren Beksaç  | 06.09.2024 - Güncelleme : 06.09.2024
Sırbistan'ın Kosova ile sınır geçişlerinde yol kapatma eylemi başlatıldı

Ankara

Sırbistan'ın Kosova ile sınır kapılarından birisi olan Jarinje'ye yakın bir yerde toplanan grup, ambulans ve Sırbistan plakalı araçların geçişine izin verirken, ticari mal taşıyan kamyon ve Kosovalıları durduruyor.

Ellerinde 9 maddelik liste taşıyan grup, Kosova'nın kuzeyindeki Kosova polisinin bölgeden çekilerek kontrolü NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü'nün (KFOR) almasını ve Kosova'nın kuzeyinde kapatılan Sırbistan'a ait 5 belediye binasının yeniden hizmete açılmasını talep ediyor.

Talepleri yerine getirilene kadar bulundukları alandan ayrılmayacaklarını açıklayan grup, mevcut sayılarının oldukça az olduğunu ancak Sırbistan genelinden gelecek otobüslerle sayılarının artacağını da ifade etti.

Sırbistan'ın Kosova ile bir diğer sınır kapısı olan Merdare yakınlarında toplanan diğer bir grup da sadece Sırbistan ve Kosovalı Sırpların içinde bulunduğu Kosova plakalı araçların geçişlerini izin verirken kamyonları durduruyor.

Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Priştine’de düzenledikleri basın toplantısında söz konusu konuyla ilgili, “Sınır noktalarını kapatma tehditleri sadece hegemonik niyetlerinin ek bir kanıtı değil, aynı zamanda Sırbistan'ın sözlü tehditlerin ötesine geçen somut provokatif ve istikrarsızlaştırıcı eylemlerinin de bir kanıtıdır.” ifadelerini kullanmıştı.

Kosova Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamayla vatandaşlarına Sırbistan üzerinden seyahat etmeme çağrısında bulunmuştu.

Son dönemde Kosova'nın kuzeyinde faaliyet gösteren Sırbistan'a ait 5 belediye binası ile Sırbistan Postanesi ve Sırbistan'a ait "Posta Tasarruf Bankası"nın şubeleri Kosova kurumlarınca düzenlenen operasyonla kapatılmıştı.

Ayrıca Kosova Merkez Bankasının ülkede nakit ödeme işlemlerinde kullanılabilecek tek para biriminin avro olduğunu düzenleyen yönetmeliğinin yürürlüğe girmesiyle, ülkede Sırp dinarının kullanımı sonlandırılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de 2 kişinin akıma kapılarak ölümüne ilişkin davada ara karar açıklandı
Filistin makamları Türk yetkililere: Eygi keskin nişancılar tarafından kasıtlı öldürülmüş olabilir
Bakan Fidan, Priştine'de NATO Barış Gücü Karargahı ve Kosova İslam Birliği'ni ziyaret etti
Karabük'te zehirli örümceklerden "argiope lobata" türüne rastlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail’in Batı Şeria’daki işgal karşıtı sivil bir protestoya barbarca müdahalesini lanetliyorum

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan: "Balkanların huzur içinde olması bir numaralı stratejimiz"

Dışişleri Bakanı Fidan: "Balkanların huzur içinde olması bir numaralı stratejimiz"

Sırbistan'ın Kosova ile sınır geçişlerinde yol kapatma eylemi başlatıldı

Sırbistan'da bir araya gelen ressamlar, tuvallerinde "Özgür Filistin'i" anlatıyor

Sırbistan'da Sava Nehri alg patlaması nedeniyle renk değiştirdi

Sırbistan'da Sava Nehri alg patlaması nedeniyle renk değiştirdi
Sırbistan'da lityum çıkarma projesine karşı bir kez daha gösteri düzenlendi

Sırbistan'da lityum çıkarma projesine karşı bir kez daha gösteri düzenlendi
Mehmetçik, Kosova-Sırbistan sınır bölgesinde devriye faaliyetlerine devam ediyor

Mehmetçik, Kosova-Sırbistan sınır bölgesinde devriye faaliyetlerine devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet