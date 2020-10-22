Euro
9.39
Dolar
7.94
BIST 100
1,198.32
Altın
1,903.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Sırbistan'da Meclis Başkanlığına İvica Dacic seçildi

Sırbistan'da Meclis Başkanlığı görevine daha önce bakanlık ve Başbakanlık da yapan İvica Dacic seçildi.

Lejla Biogradlija   | 22.10.2020
Sırbistan'da Meclis Başkanlığına İvica Dacic seçildi Fotoğraf: Milos Miskov / AA

Belgrad

Sırbistan'da 21 Haziran'da yapılan genel seçimin ardından yeni meclis üyeleriyle bugün gerçekleştirilen genel kurulda, ulusal meclisin yeni dönemdeki başkanı belirlendi.

Tek aday olan Sırbistan Sosyalist Partisi (SPS) Genel Başkanı İvica Dacic, yapılan açık oylamada yeni Meclis Başkanı seçildi.

Sırbistan'da 2014'ten beri dışişleri bakanı ve başbakan yardımcısı olarak görev yapan Dacic, 250 sandalyeli Ulusal Meclisteki 225 milletvekilinin desteğini aldı.

Bu arada, Dacic, Dışişleri Bakanlığı yetkilerini bugün, geçici hükümetin Başbakanı ve yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Ana Brnabic'e devretti. Hükümetten yapılan açıklamada, yeni Dışişleri Bakanı belli olana kadar bakanlık yetkilerinin Brnabic'te olacağı bildirildi.

54 yaşındaki Dacic, daha önceki hükümetlerde İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlık da yapmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 300 bin olabilir
İspanya'da Kovid-19 vakalarında rekor artış
Irak ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Türkiye'de son 24 saatte 2102 kişiye Kovid-19 hastalık tanısı konuldu
İtalya'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı

Benzer haberler

Sırbistan'da Meclis Başkanlığına İvica Dacic seçildi

Sırbistan'da Meclis Başkanlığına İvica Dacic seçildi

Balkan ülkelerinde günlük Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış sürüyor

AB'nin Batı Balkanlar'a ilgisi son dönemde yeniden arttı

'Hiçbir şekilde pes etmeyen, koşan bir takım var'

'Hiçbir şekilde pes etmeyen, koşan bir takım var'
A Milli Takım UEFA Uluslar Ligi'nde dördüncü maçında da galibiyetle tanışamadı

A Milli Takım UEFA Uluslar Ligi'nde dördüncü maçında da galibiyetle tanışamadı
A Milli Futbol Takımı, Sırbistan maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, Sırbistan maçına hazır