Dolar
18.64
Euro
19.64
Altın
1,797.08
ETH/USDT
1,272.30
BTC/USDT
17,154.00
BIST 100
5,012.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Sırbistan, Kosova'ya güvenlik güçlerini göndermeyi planlıyor

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, Kosova Polisinin ülkenin kuzeyindeki mevcudiyetini artırması üzerine ülkesinin güvenlik güçlerini Kosova'ya göndermeye "niyetleri ve hakları" olduğunu söyledi.

Lejla Biogradlija   | 09.12.2022
Sırbistan, Kosova'ya güvenlik güçlerini göndermeyi planlıyor Fotoğraf: Erkin Keçi/AA

Belgrad

Brnabic, başkent Belgrad'da katıldığı bir etkinlikte, dün akşam Kosova'nın kuzeyinde, Sırpların yoğun yaşadığı bölgede yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Kosova'nın Brüksel Anlaşması'na aykırı davrandığını savunan Brnabic, "Başbakan Albin Kurti'nin kararları yüzünden silahlı çatışmanın eşiğine getirildik. Kurti, her günü riske atmakta ve durumu istikrarsızlığa sürüklemektedir." dedi.

Brnabic, Sırbistan'ın barış istediğini vurgulayarak, "Sırbistan'ın Birleşmiş Milletler Konseyinin 1244 sayılı kararı gereği güvenlik güçlerini Kosova'ya gönderme hakkı var. Bu noktada niyetimiz de var. Oradaki Sırplar güvende değil." diye konuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Savunma Bakanı Milos Vucevic ve Genelkurmay Başkanı Milan Mojsilovic ile bir araya geldiği fotoğrafı paylaşıp "Teslim olmak yok." notunu düştü.

Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ise Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Kosova Misyon Şefi Michael Davenport ile görüşürken, Dacic ve Davenport'un barışı korumak ve gerginliğin düşürülmesi noktasında hemfikir olduğu belirtildi.

Sırbistan ve Kosova yine karşı karşıya

Kosova'nın, dün akşam ülkenin kuzeyindeki Sırp nüfuslu bölgelerde güvenlik güçlerinin mevcudiyetinin artırıldığını bildirmesi üzerine Sırbistan ve Kosova bir kez daha gerildi.

Sırp nüfusun yoğun yaşadığı Kosova'nın kuzeyindeki 4 belediyede 18 Aralık'ta yapılacak erken genel seçim öncesi iki ülke bir kez daha karşı karşıya geldi.

Kosova tarafı seçim öncesi bölgedeki güvenliği sağladığını belirtirken, Sırbistan tarafı da bölgede yaşayan Sırpların uzaklaştırılmak istendiğini savunuyor.

Yerel medyada yer alan haberlerde, Kosova'nın kuzeyinde durumun sakin ancak gergin olduğu belirtiliyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, Avrupa Birliği (AB) arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında, ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Akar'dan mühimmata 'cemaate selam' yazıldığı iddialarına yalanlama
PKK'dan kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu
BM 75. Genel Kurulu Başkanı Bozkır: Türkiye olmadan NATO olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz Bulgaristan ile ticaret hacmimizi 10 milyar dolar seviyesine çıkarmak
Ankara'nın işlek caddelerinden Turan Güneş Bulvarı, ölümle sonuçlanan kazalarla anılmaya başlandı

Benzer haberler

Sırbistan, Kosova'ya güvenlik güçlerini göndermeyi planlıyor

Sırbistan, Kosova'ya güvenlik güçlerini göndermeyi planlıyor

Vucic: Sırbistan, Türkiye'yi Batı Balkanlar'da barış ve istikrarı koruyan ortağı olarak görüyor

TBMM Başkanı Şentop Sırbistan'da temaslarını sürdürdü

Sırbistan Savunma Bakanı: Bir kıvılcım her şeyi tutuşturmak için yeterli

Sırbistan Savunma Bakanı: Bir kıvılcım her şeyi tutuşturmak için yeterli
Sırbistan’dan Türk çeliğine yoğun ilgi

Sırbistan’dan Türk çeliğine yoğun ilgi
Kosova'nın kuzeyinde patlama ve siren sesleri duyuldu

Kosova'nın kuzeyinde patlama ve siren sesleri duyuldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet