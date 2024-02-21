Dolar
31.00
Euro
33.48
Altın
2,029.28
ETH/USDT
2,926.40
BTC/USDT
51,392.00
BIST 100
9,353.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske ve futbolcu Filip Panak , UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki Galatasaray maçı öncesi Letna Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Karabük İl Başkanlığını ziyaretinde konuşuyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Sınır Tanımayan Doktorlar: Refah'ta yaşayan Gazzeliler temel ihtiyaçlardan mahrum bırakıldı

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Gazze Şeridi'nin güneyinde İsrail'in yoğun saldırılarına maruz kalan Refah kentindekilerin su, gıda ve barınak gibi temel ihtiyaçlardan mahrum bırakıldığını bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 21.02.2024 - Güncelleme : 21.02.2024
Sınır Tanımayan Doktorlar: Refah'ta yaşayan Gazzeliler temel ihtiyaçlardan mahrum bırakıldı

Cenevre

MSF'den yapılan açıklamada, Gazze'ye yönelik saldırıların yaklaşık 1,5 milyon kişinin Refah'a gitmesine neden olduğu belirtildi.

Son dört ayda Refah'taki insanların çoğunun, ellerindeki birkaç eşyayla defalarca yerinden edildiği hatırlatılan açıklamada, Refah ve çevresinde uygun olan her arazi, sokak ve açık alana çadırların kurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Refah'ta artık boş yer kalmadı. Arabalar, aşırı kalabalık sokaklarda zar zor gidebiliyor ve yürümek bile zor olabiliyor. Bölgede barınan Gazzeliler, su, yiyecek ve barınma dahil temel ihtiyaçlarından mahrum bırakıldı. Bu insanlar İsrail ordusu tarafından defalarca tahliye emirlerine ve zorla yerlerinden edilmeye maruz kaldı." değerlendirmesi yapıldı.

İsrail ordusu, yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı Refah kentine yönelik hava saldırılarına devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ev sahibinin kira beyannamesine kiracılardan dijital doğrulama dönemi
"Şahinler" suç örgütünün firari şüphelisi Üsküdar'da yakalandı
'Öncelikli hedeflerimizden bir tanesi turistin 81 vilayete yayılmasını sağlamak'
İsviçre Türk Toplumunun yardımıyla deprem bölgesinde tamamlanan konut ve konteynerler teslim edildi
Muşlu aileler evlatlarının yolunu gözlüyor

Benzer haberler

Sınır Tanımayan Doktorlar: Refah'ta yaşayan Gazzeliler temel ihtiyaçlardan mahrum bırakıldı

Sınır Tanımayan Doktorlar: Refah'ta yaşayan Gazzeliler temel ihtiyaçlardan mahrum bırakıldı

DSÖ'den İsrail'in barınağını bombaladığı Sınır Tanımayan Doktorlar için "dayanışma" mesajı

GÖRÜŞ- İsrail Refah'ta Mısır'ın kırmızı çizgisini aşacak mı?

ABD: Gazze'de kalıcı ateşkes için doğru zaman değil

ABD: Gazze'de kalıcı ateşkes için doğru zaman değil
UNICEF, Refah kentinin nüfus yoğunluğu en yüksek bölgelerden biri haline geldiğini açıkladı

UNICEF, Refah kentinin nüfus yoğunluğu en yüksek bölgelerden biri haline geldiğini açıkladı
Almanya: İsrail’in Refah'a yönelik kara saldırısı yapacağı açıklamasından derin endişe duyuyoruz

Almanya: İsrail’in Refah'a yönelik kara saldırısı yapacağı açıklamasından derin endişe duyuyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet