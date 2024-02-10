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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne açılan ateşte 2 kişi öldü

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), son 48 saatte İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde kuşatma altında tuttuğu Nasır Hastanesi'ne açılan ateş sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

Irmak Akcan  | 10.02.2024 - Güncelleme : 10.02.2024
Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne açılan ateşte 2 kişi öldü

Ankara

MSF'nin sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, İsrail güçlerinin Nasır Hastanesi yakınında operasyonlarına devam ettiği kaydedildi.

Paylaşımda, Nasır Hastanesi'ne açılan ateş sonucu 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı olaylar sonrası vurulmaktan endişelenen sağlık çalışanlarının hastane içerisinde hareket edemeyecek hale geldiği belirtildi.

Yoğun çatışmalar nedeniyle insanların hastanede mahsur kaldığı vurgulanan paylaşımda, tıbbi yardıma ihtiyacı olan insanların da hastaneye giremediğine işaret edildi.

Paylaşımda, "Nasır Hastanesi'ndeki MSF çalışanlarımız, hastanedeki sağlık personeli ve hastaların hayatları için endişeliyiz. Hastaneler gibi tıbbi tesisler, çevreleri ve sağlık personeli daima korunmalı ve bu tesislere erişim engellenmemelidir." ifadeleri yer aldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Nasır Hastanesi'nin kapıları, binaları ve avlusuna yoğun şekilde ateş açtıklarını ifade etmişti.

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