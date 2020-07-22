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Dünya, Koronavirüs

Singapur'da bir Kovid-19 aşı adayı insanlar üzerinde test edilecek

Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı potansiyel bir aşının insanlar üzerinde test edilmeye başlanacağı bildirildi.

Emre Aytekin   | 22.07.2020
Singapur'da bir Kovid-19 aşı adayı insanlar üzerinde test edilecek

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

"Clinical Trials Arena" internet sitesinde yer alan habere göre, Singapur Sağlık Bilimleri İdaresi (HSA), ABD'li Arcturus Therapeutics ilaç şirketinin geliştirdiği "LUNAR-COV19" adlı Kovid-19 aşı adayının 1. ve 2. aşama klinik denemeleri için onay verdi.

Duke-Singapur Ulusal Üniversitesi (NUS) Tıp Fakültesi ortaklığında yürütülecek denemeye 108 sağlıklı gönüllünün katılması planlanıyor.

Kendini çoğaltabilen "mesajcı Ribo Nükleik Asit" (mRNA) aşı adayının hayvanlar üzerinde yapılan denemelerinde Kovid-19'a karşı hücre ve enzimler düzeyinde bağışıklık uyandırmada başarılı olduğu gözlendi.

Araştırmacılar, aşı adayının Kovid-19'u etkisiz kılan antikorları düşük dozlarda dahi üretebildiğini, mRNA bileşeninin kendini çoğaltabilmesi sayesinde dozun uygulanmasını takip eden 50 gün boyunca kandaki antikor düzeyinin arttığını kaydetti.

Aşı adayının güvenliğinin ve etkiliğinin sınanacağı 1. ve 2. aşama denemelerin başarılı olması halinde, daha geniş bir denek grubuyla 3. aşama denemelerin yürütülmesi planlanıyor.

Klinik denemeler 3 aşamada yapılıyor

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.

Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.

İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor.

Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

24 aşı adayı klinik deneme aşamasında

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 21 Temmuz itibarıyla Kovid-19'a karşı 24 aşı adayı deneme aşamasında, 142 aşı adayı ise klinik öncesi geliştirme aşamasında bulunuyor.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelinde vaka sayısı 15 milyonu aşarken, 619 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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