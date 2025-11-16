Dolar
42.33
Euro
49.12
Altın
4,084.94
ETH/USDT
3,076.50
BTC/USDT
94,210.00
BIST 100
10,565.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Şili'de devlet başkanı seçimi için oy kullanma işlemi başladı

Güney Amerika ülkesi Şili'de halk, ülkeyi 4 yıl yönetecek devlet başkanını belirlemek üzere sandık başına gitti.

Sinan Doğan  | 16.11.2025 - Güncelleme : 16.11.2025
Şili'de devlet başkanı seçimi için oy kullanma işlemi başladı Fotoğraf: Lucas Aguayo Araos/AA

Bogota

Nüfusu 19 milyonu aşan Şili’de 15 milyondan fazla seçmen, ülkedeki 3 bin 498 merkezde yerel saatle 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ülkede ilk kez oy kullanma uygulamasının zorunlu olduğu bu seçimde, oy verme işlemi 18.00'e kadar sürecek.

Seçimlerde Şili’nin yeni devlet başkanı ve yardımcısının yanı sıra 155 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nin tamamı ile 25 sandalyeli Senato'nun üyeleri belirlenecek.

Kamuoyu araştırmalarına göre, seçimin ilk turunda yarışan 8 adaydan hiçbirinin devlet başkanı seçilmek için gerekli olan yüzde 50 oy oranına ulaşması beklenmiyor.

Anketlerde iktidar partisi ittifakının adayı Jeannette Jara ortalama yüzde 30 oy ile öne çıkarken, sağ ve aşırı sağ adaylardan Jose Antonio Kast, Johannes Kaiser ve Evelyn Matthei'nin oyları ise yüzde 20 civarında görünüyor.

Şili’deki birinci turda hiçbir adayın yüzde 50’yi aşamaması durumunda seçmenler, ikinci tur için 14 Aralık’ta yeniden sandık başına gidecek.

Seçim kampanyası, suç oranlarındaki artış ve toplumdaki güvensizlik algısı üzerine şekillendi.

Buna karşın resmi verilere göre Şili, yılın ilk yarısında 100 bin kişi başına 2,5 cinayet oranıyla hala Güney Amerika'nın en güvenli ülkelerinden biri olmaya devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanlığından "Şule Çet davası hükümlüsünün tahliye edildiği" iddialarına ilişkin açıklama
Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapma iddiası devam ediyor
Muğla’da çıkan orman yangını söndürüldü
Beyoğlu'nda metro inşaatında yaşanan kazaya ilişkin 2 şüpheliye tutuklama talebi
Fatih'te anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin yakalanan şüpheliler yarın adliyeye sevk edilecek

Benzer haberler

Şili'de devlet başkanı seçimi için oy kullanma işlemi başladı

Şili'de devlet başkanı seçimi için oy kullanma işlemi başladı

16 Yaş Altı Milli Erkek Tenis Takımı, Gençler Davis Kupası Finalleri'nde korta çıkacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet